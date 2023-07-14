Туристический поезд «По дороге Ольденбургских» отправился из Гатчины в Воронеж
Сегодня в 13 часов со станции Гатчина-Балтийская отправился в промо-поездку тематический туристический поезд сообщением Гатчина – Рамонь – Воронеж – Санкт-Петербург. Туристы совершат поездку по железной дороге от Балтийского вокзала города Гатчины до станции Рамонь в Воронежской области по маршруту свадебного поезда великой княгини Ольги Александровны и принца Петра Александровича Ольденбургского, венчавшихся в 1901 году в Гатчинской дворцовой церкви и вечером того же дня проследовавших в имение «Рамонь» в Воронежской губернии.
Рубрики: Культура
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