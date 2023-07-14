Туристический поезд «По дороге Ольденбургских» отправился из Гатчины в Воронеж

В начале февраля Минцифры запустило проект по поиску уязвимостей на Госуслугах. В течение трёх месяцев более 8,4 тыс. участников багбаунти проверяли защищённость портала и боролись за вознаграждение: подарки с символикой проекта — если найдены небольшие баги, и денежные призы до 1 млн рублей — за критические уязвимости.