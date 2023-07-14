Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности

Следствием и судом установлено, что 19 июня 2022 года подсудимая, проявила преступное бездействие и небрежность при содержании лошади, которую оставила без присмотра на выпасе в поле п. Высоключевой Гатчинского района. Оставшаяся без присмотра лошадь причинила, проходившей мимо женщине, телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного о ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговором суда ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием из заработной платы в размере 5%.