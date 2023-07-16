«Семейный пикник» в Приоратском парке Гатчины

Участников фестиваля приветствовали председатель Ленинградского областного отделения «Союз женщин России» Татьяна Толстова и депутат Законодательного собрания Ленинградской области, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина.

- Рада приветствовать на нашей гостеприимной гатчинской земле так много счастливых семей. Вы разного возраста, разные по составу, разных интересов, но вас объединяет главное - желание вместе всей семьей проводить свое время, наполнять его интересными событиями и яркими эмоциями. Наша Ленинградская область крепка семейными традициями. Всем нам хочется, чтобы дружных крепких семей было как можно больше. Такие мероприятия объединяют и вдохновляют. Уверена, что для всех участников «Семейного пикника» этот день запомнится атмосферой веселья, доброты и замечательной солнечной погодой, - сказала Людмила Тептина.

Детям – лазертаг, батут и мистер Твистер собственной персоной. Последний, кстати, был центром притяжения маленьких тигрят, бабочек и других представителей фауны, которые прибежали из леса под названием «Аквагрим», пока не появился фокусник с мыльными пузырями побольше. Конкуренция – ничего не поделаешь.

Взрослые тоже не скучали. Самые активные вышли на танцпол и попробовали успеть за ритмами зажигательной зумбы. Спойлер: не всё так просто, как кажется. После жарких танцев сделать перерыв и охладиться можно было в шатре, а заодно и послушать советы от педиатра и нутрициолога. Совмещать приятное лучше только с полезным!

Ещё немного о приятном. На пикнике была возможность заработать жетоны (так сказать, получить местную валюту), а затем обменять их на какую-нибудь приглянувшуюся вещицу. Самой дорогой оказался набор с подарочными сертификатами, которые, как ключи, открывают двери в планетарии, аквапарки и другие интересные места.

Организатором «Семейного пикника» выступил Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области. По словам начальника отдела реализации сетевых программ и проектов Виктории Коротиной, готовиться начали за 3 месяца, в течение которых проводились различные небольшие мероприятия, отбирались участники и партнёры. Поэтому неудивительно, что «Семейный пикник» собрал семьи из самых разных концов Ленинградской области. Например, кто-то приехал из Сланцев, проведя в дороге с детьми около двух с половиной часов, а кто-то из Кингисеппа.

Елизавета Салямова

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