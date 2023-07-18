Молодежь раскрывает туристический потенциал исторических городов Ленобласти

«Правительство Ленинградской области заинтересовано в том, чтобы наследие рассматривалось, как возможность сделать исторические поселения более интересными и известными. Мы пригласили участников Летней школы подумать над развитием туристической привлекательности Выборга, Старой Ладоги и Шлиссельбурга, отмечающих в этом году юбилей. Для студентов это станет отличной возможностью получить прикладные знания, прокачать навыки в сфере урбанистики и создать проекты для развития территорий», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Летняя школа урбаниста реализуется в Ленинградской области по инициативе регионального комитета по сохранению культурного наследия. Участники проекта – студенты Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Сейчас ребята приступили к совместной работе в междисциплинарных командах, объединив свои знания и навыки в области экономики и управления, умных технологий и градостроительства, а 19 июля команды отправятся в Выборг, Шлиссельбург и Старую Ладогу, чтобы 24 июля представить свои проекты экспертам, в числе которых – специалисты комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.