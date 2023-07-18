Школьница из Гатчины – победитель Всероссийского конкурса

Школьники представили работы в двух возрастных группах - с 10 до 13 лет и с 14 до 18 лет, и в шести номинациях: «Документальный экран», «Анимационное искусство», «Игровое кино», «Научно-популярный фильм», «Телевизионная журналистика» и в специальной номинации «И это все о нем…».

София Михеева из Гатчины представила фильм «Жизнь после людей. История заброшенного пионерского лагеря «Космонавт», в котором она рассказывает о пионерлагере в Рождествено, где во времена СССР проводили летние каникулы ее ровесники. Фотографии и воспоминания – вот и все, что осталось от того времени. А еще - огороженная колючей проволокой территория, стены с мозаикой и густой лес вокруг.

Работа Софии Михеевой отмечена дипломом лауреата 1-й степени Всероссийского конкурса юных кинематографистов в номинации «Телевизионная журналистика». Наставник талантливой школьницы – педагог ЦИТ Дарья Викторовна Гречина.

Для участников кинофестиваля подготовили насыщенную программу, которая длилась три дня. Ребята посетили мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ, побывали на экскурсии в телецентре «Останкино» и поучаствовали в мастер-классах от приглашенных спикеров.