Социальный проект «Даркнету - нет!»: в действии

В первый молодежный рейд по закрашиванию незаконной рекламы на фасадах зданий вышла группа из семи человек. Работали по 2-3 человека на одной территории.

Проект «Даркнету - нет!» реализуется под руководством Фонда содействия развитию Ленинградской области. Непосредственный руководитель проекта – волонтер Гатчинского Дворца молодежи Анна Карпович.

- Рейды - наш главный способ борьбы с распространением рекламы наркотиков в Гатчине и теневым интернетом. К первому выходу мы готовились ответственно. Было важно решить все организационные моменты, учесть личные особенности каждого участника рейда, чтобы всем было комфортно работать. У нас все получилось. Готовимся к следующему рейду, - прокомментировала Анна Карпович.

- Сначала было немного страшно, я не привыкла самостоятельно гулять по Гатчине. К тому же я оказалась в кругу незнакомых мне людей. Но, помимо этого, у меня присутствовало огромное желание внести свой вклад в хорошее дело, завести новые знакомства, узнать что-то новое. Совершенствование мира - моя цель по жизни. Поэтому я очень горжусь, что смогла принять участие в этом проекте, - делится впечатлениями участница рейда Анастасия.

Проект «Даркнету - нет!» реализуется при поддержке администрации Гатчинского района. Партнерами данного проекта выступили Гатчинский Дворец молодежи и Федерация экстремальных видов спорта.

Татьяна Можаева