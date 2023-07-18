Викторина в Приоратском парке
Возможность окунуться в воспоминания о советских фильмах и песнях представится уже в ближайшую субботу в Приоратском парке в Гатчине.
Рубрики: Культура
22 июля в 15:00 пройдет викторина «Кино и музыка СССР» в Приоратском парке у Водонапорной башни на площадке фестиваля «Лето. Парк. Кино». Вход свободный.
Зрители с головой погрузятся в мир советского кино. Конечно же, не обойдется без советской музыки. Собирайте команду из своих близких, друзей и отправляйтесь в путешествие по времени! Регистрируйтесь в группе ВКонтакте https://vk.com/parkilenreg.
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