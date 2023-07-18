Викторина в Приоратском парке

Минцифры к 2030 году обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населённые пункты с населением от 100 до 500 человек: деревни и станицы, посёлки и хутора, кишлаки и аулы. Чтобы понять, где нужно создать необходимую инфраструктуру в первую очередь, проводится голосование. Какие сёла и деревни подключат к интернету в приоритетном порядке в 2024 году — решат жители. После подведения итогов 1481 населённый пункт, набравший наибольшее количество голосов, подключат к мобильному интернету в следующем году.