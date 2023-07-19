Гатчина приглашает на фестиваль светового искусства «Ночь света»

В экспозиции будут собраны 20 световых и медиа инсталляций, серия студенческих творческих работ и NFT-выставка. Гости фестиваля увидят работы не только российских художников, но и участников из Туниса, Турции, Испании и Франции.

Как рассказали в ГМЗ «Гатчина», тема фестиваля — взгляд в будущее. То, о чем мы мечтаем сегодня, сбудется однажды — но никто не знает, как будет выглядеть мир исполнившихся желаний. Фестиваль — попытка его предугадать, наметить стратегии на завтра, которые приведут в тот послезавтрашний день мечты, где уже появились новые технологии, более экологичные подходы к жизни и производству, комфортные взаимоотношения между людьми и наукой, все сильнее проникающей в жизнь.

«Ночь света» — это фестиваль-путешествие, и в 2023 году маршрут будет обновлен: зрители впервые войдут ночью в Собственный сад и, пройдя сквозь галерею дворца, увидят преображенное светом Арсенальное каре, впервые будут приглашены в Верхний Голландский сад. Маршрут протянется по парку до острова Любви и Ботанических садов.

В Собственном садике и Арсенальном каре состоится «Удивительное путешествие назад в будущее» — коллективный проект, над которым работают куратор Лиза Савина, композитор Игорь Поцукайло, медиахудожники Мария Кобякова и Серафима Титова-Врублевская, постоянные партнеры фестиваля — компания INTILED и их главный светодизайнер Ульяна Виноградова.

Героями проекта станут как жившие во дворце императоры и их супруги, так и работающие в музее сегодня хранители и экскурсоводы. Зрители тоже станут частью проекта: на входе в Собственный сад каждый получит пропуск в художественное пространство, с которым он отправится в путешествие.

На открытом после реставрации Иорданском фасаде Гатчинского дворца будет показана программа видеомэппинга. Череда разнообразных по стилю и техникам видеоработ представит разные версии будущего, помещенные в один и тот же пространственный контекст.

Для фестиваля создают свои работы такие известные в мультимедиа искусстве художники, как Broken Composers, Media Tribe, Illuminarium3000, Илья Балакин, Виктор Поляков, Андре Свибович, команда из Казани Formate. Новые проекты предложат участники прежних фестивалей Майк Ив, Андрей Рылов, Андрей Пунин, Юрий Элик, Ася Уилсон, Элина Зазуля, компания Bezhko.

Фестиваль традиционно показывает не только работы известных авторов, но и дает молодым художникам возможность дебюта. Студенты Британской высшей школы дизайна представят коллективную работу по генеративной графике. Сделают для фестиваля серию световых инсталляций и совсем молодые художники – студенты-первокурсники кафедры средового дизайна Высшей школы экономики. Они предложат разные ракурсы для размышлений о будущем: от экологического до социального и от детски-наивного до философского.

Впервые фестиваль покажет NFT-искусство. Масштабный арт-объект Андрея Пунина на воде станет единой выставочной платформой — на его грани одновременно будет проецироваться несколько работ с QR-кодами авторов. Куратор проекта Серафима Титова-Врублевская отберет NFT-произведения из присланных на open call заявок.

Увидеть все фестивальные работы можно будет 17, 18 и 19 августа с 21.00 до трех часов ночи.

Чтобы гостям Гатчины было удобнее добираться домой, в ночь с субботы на воскресенье, 20 августа, будет организована ночная электричка. Поезд отходит от станции Гатчина-Балтийская в 01:30 и прибывает на станцию Санкт-Петербург-Балтийский в 02:35.

Фото Ольги Фирсовой