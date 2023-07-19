В Гатчине продолжается ремонт дворов

Заказчиком работ на капитальный ремонт дворовых территорий большого массива – от дома № 13 до дома № 21 на ул. Хохлова – выступила администрация Гатчинского района. Этот ремонт долгожданный: некоторые дворы капитально не ремонтировались с момента постройки домов – конца 1960-х годов.

Как сообщил заместитель главы администрации Гатчинского района по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Супренок, конкурс по выбору подрядной организации был объявлен отделом дорожного хозяйства. По его результатам определен подрядчик – ООО «Северо-Западная Ремонтно-Строительная Компания».

Рабочие уже выполнили подготовительные работы во дворе многоквартирного дома 21 на ул. Хохлова: демонтировали и вывезли старые поребрики, бетонные плиты и асфальт, выполнили планировку под пешеходные дорожки, парковки и тротуары, завезли новые поребрики. Начались работы в следующем дворе – у дома 19. Впереди еще три двора – около домов 17, 15, 13 по ул. Хохлова.

Как пояснил ответственный за проведение ремонтных работ, главный инженер компании А.С. Голубев, работы идут по графику, отставаний нет. Рабочих и техники хватает. Как только будут выполнены подготовительные работы в первых трех дворах – начнется этап асфальтирования.

Срок окончания всех работ по контракту - 1 октября 2023 года.