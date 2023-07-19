Живопись в шёлковых лентах

Эта выставка — о том, что видимая красота может создаваться не только с помощью палитры и кистей. Живые и яркие краски могут заменить атласные и шёлковые ленты, перья птиц. Вышитые с помощью таких материалов картины и панно выглядят очень объёмными, в то же время удивляя зрителя тонкостью проработки деталей и подбором цветов.

История этого изящного искусства насчитывает несколько тысячелетий. Первые ленты и тесьма, выполненные, как правило, из растительных материалов, широко использовались в быту, в том числе и для украшения волос и одежды.

В Европе ленты изготавливали поначалу из хлопка и льна. Затем туда пришли шёлковые ткани из Китая, а в середине XIV века изготавливать свой собственный шёлк научились и в Италии. Шёлковыми лентами украшали одежду и мебель, а позднее стали вышивать ими на полотне.

Ленты в декоративных целях применялись с незапамятных времен и в России. В старину девушки вплетали их в венки и в головные уборы, вшивали в подолы праздничных рубах и сарафанов. К середине XIX века вышивку шёлковыми лентами можно было увидеть на одежде и картинах, на дамских шляпках и зонтиках, на абажурах и постельном белье.

В наши дни интерес к этому рукоделию возвращается. Вышивка лентами сочетается с традиционной вышивкой, декорируется бисером. Популярной становится старинная традиция создания расшитых лентами кошельков, игольниц, шкатулок.

Можно сказать, что искусство вышивки находится на стыке рукоделия и живописи. Для него не требуются какие-то сложные приёмы или приспособления. Зато на выходе получаются очень объёмные и интересные композиции, которые по праву называют «живыми».

Именно такие работы представила на своей авторской выставке в Гатчине рукодельница из Кингисеппского района Мария Хилютич. Среди них — пейзажи и натюрморты, цветочные композиции и портреты животных. Есть даже несколько вышитых лентами копий картин великих мастеров живописи Дж. Арчимбольдо и К. Моне.

На вернисаже Мария Хилютич рассказала о том, как пришла к этому виду рукоделия. Медик по образованию, в настоящее время она работает на железной дороге, занимается хозяйством (у семьи — свой дом и небольшая пасека). При этом Мария всегда находит время, чтобы заниматься своим любимым рукоделием.

Как рассказала Мария Хилютич, специального художественного образования она не получила. Зато с детства любила рисовать, вышивать, шить. С вышивкой лентами она познакомилась всего несколько лет назад, когда приобрела в интернет-магазине готовый набор для вышивания. Это занятие увлекло её необычайно: за минувшие годы она вышила около сотни картин и панно!

Авторская выставка Марии Хилютич продлится в Доме художников до 25 июля. Адрес: Гатчина, ул. Урицкого, 25. Вход бесплатный. Работами мастерицы можно не только полюбоваться, но и при желании приобрести их.

Юлия Лысанюк