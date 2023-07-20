В Гатчине покажут смелые музыкальные эксперименты

«Для нас важно, что «Дым над водой» стал неотъемлемой частью лета в Ленинградской области. За минувшие 6 лет фестиваль стал любимым для многих музыкальным событием, а для нас это серьезный показатель того, что фестиваль – это уже состоявшееся событие со своими традициями. Сегодня у фестиваля много партнеров, но ежегодно появляются новые идеи, смыслы, участники. Но главной, конечно, остается основная идея фестиваля – чтобы жители Ленинградской области и гости региона открыли для себя симфоническую музыку, познакомились с тем, как она взаимодействует с другими жанрами», — рассказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой.

Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова соберет зрителей на территории Приоратского парка в Гатчине на берегу Филькиного озера в 12.00. Для зрителей вход будет свободный.

Для гостей выступят знаменитые музыканты Евгений Дятлов и Сергей Бобунец, академическим вокалом порадуют Ольга Пудова, Борис Степанов, Альберт Асадуллин, Григорий Чернецов, к концерту присоединятся эстрадные певцы Этери Бериашвили, Дмитрий Янковский, Астемир Апанасов, Диана Шашкова.

Кроме музыкальной части, на площадке фестиваля будет организована спортивная программа – турнир по волейболу и бои по кикбоксингу К-1 «Ультиматум удара», спортивный мастер-класс для гостей приготовил Сергей Ашкинази. Участники группы «Беz Б» проведут мастер-класс, как стать настоящими рок-звездами, а группа «Бис-Квит» представит концертно-просветительскую лекцию «Русская культура детям». Зрителей ждет химическое шоу от лаборатории «Наукомания», а также джазовый сет Этери Бериашвили и пианиста и композитора Мурата Кабардокова и попурри-сет пианиста Дмитрия Гайворонского. Завершится фестиваль «Народным караоке», где слушатели сами смогут выбрать песни путем голосования в социальных сетях фестиваля.