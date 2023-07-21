На музыкальный фестиваль в Гатчину – на велосипеде
Велосипедисты-любители посвятили фестивалю «Дым над водой: от классики до рока» велопробег от станции «Тайцы» до Приоратского парка Гатчины.
Рубрики: Спорт
Велопробег состоится 29 июля. Присоединиться к велозаезду могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке https://poshlipoehali.timepad.ru/event/2506268/. Здесь же опубликована подробная информация о велозаезде.
Заезд организован велопешеходной ассоциацией «Пошли-поехали» и велоклубом «Сайклгёлз» при поддержке оператора микромобильности Whoosh и Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Напомним, «Дым над водой» — музыкальный фестиваль Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова, который проводится в Ленинградской области с 2018 года.
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