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На музыкальный фестиваль в Гатчину – на велосипеде

Велосипедисты-любители посвятили фестивалю «Дым над водой: от классики до рока» велопробег от станции «Тайцы» до Приоратского парка Гатчины.

Рубрики:  Спорт

Велопробег состоится 29 июля. Присоединиться к велозаезду могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке https://poshlipoehali.timepad.ru/event/2506268/. Здесь же опубликована подробная информация о велозаезде.

 Заезд организован велопешеходной ассоциацией «Пошли-поехали» и велоклубом «Сайклгёлз» при поддержке оператора микромобильности Whoosh и Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

 Напомним«Дым над водой» — музыкальный фестиваль Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова, который проводится в Ленинградской области с 2018 года.