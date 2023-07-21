На музыкальный фестиваль в Гатчину – на велосипеде

Велопробег состоится 29 июля. Присоединиться к велозаезду могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке https://poshlipoehali.timepad.ru/event/2506268/. Здесь же опубликована подробная информация о велозаезде.

Заезд организован велопешеходной ассоциацией «Пошли-поехали» и велоклубом «Сайклгёлз» при поддержке оператора микромобильности Whoosh и Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Напомним, «Дым над водой» — музыкальный фестиваль Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова, который проводится в Ленинградской области с 2018 года.