«Дым над водой» – «химия» в Приорате

В ТАСС Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция, на которой художественный руководитель фестиваля «Дым над водой. От классики до рока», главный дирижер симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков рассказал, что ожидает гостей Приоратского парка 29 июля – на мероприятии, которое уже стало визитной карточкой «культурного лета» Ленинградской области.

…«Дым над водой» – это невероятная палитра жанров от классики до рока, вбирающая в себя эстраду, джаз, рок, фольклор и всевозможные музыкальные сочетания. За шесть лет своего существования фестиваль приобрел определенные традиции, и каждый год рождаются новые идеи. По словам Михаила Голикова, шестой фестиваль продолжит линию экспериментов соединения разных жанров, но в этот раз добавится новая – «химическая» – нота. Почему? Есть одна веская причина: юбилей главного химика среди композиторов и главного композитора среди химиков – Александра Бородина. Поэтому программа традиционного гала-концерта начнется с музыки Бородина, которую, безусловно, многие знают, но на фестивале услышат в новом звучании, в ином темпоритме и с небывалой энергетикой.

С другой стороны, как заметил Михаил Голиков, «…химия – это гармония звуков и элементов, которые должны соединяться вместе, проникать из одного жанра в другой, передаваться от одного исполнителя к другому и через этот уникальный инструмент – симфонический оркестр – доходить до зрителя».

В этом году фестиваль будет продолжаться только один день – в субботу, 29 июля, но он будет максимально насыщенным и разнообразным – организаторы сознательно не стали делить программу на два дня, как раньше.

Как рассказал Михаил Голиков, «Дым над водой» начнется в 12 часов дня на основной сцене – на берегу Филькина озера традиционным выступлением оркестра, а продолжат дневную программу разные коллективы. Например, рекордсмены фестиваля – гатчинская рок-группа «БеZ Б», выступающая на площадке «Дыма над водой» все шесть лет, рок-группа NADI, гости из Москвы «Рок-Синдром» – ансамбль гитаристов, который уникальным образом исполняет самые известные хиты классической музыки на рок-гитарах в рок-стиле. Что и является одной из главных идей фестиваля.

В гала-концерте примет участие замечательный коллектив «Бис Квит-Бэнд», с которым организаторов связывают долгие годы сотрудничества.

Михаил Голиков упомянул один из новых горизонтов фестиваля – конкурс, который проводится в течение нескольких месяцев среди молодежных групп со всей страны. Заявок было очень много – конкурсанты показывают свое мастерство и таланты, и 25 июля в эфире «Радио-Зенит» будет подведен итог и названа группа-победитель, которая приедет на фестиваль и продолжит дневную программу.

…На фестивале параллельно с главной сценой около Приоратского дворца будет работать еще одна площадка, которую организаторы назвали лабораторией: там, помимо концертных программ в разных жанрах, предполагается и зрительское участие.

- Гости фестиваля смогут узнать много нового – мы насытили эту программу мастер-классами, лекциями о классических, народных и рок-инструментах. Здесь будет представлена знаменитая музыкальная сказка «Петя и волк», чтобы дети и взрослые открыли ее для себя по-новому. Также в «Лаборатории» покажут интересные химические шоу с экспериментами, – пояснил Михаил Голиков.

Вторая сцена будет работать с 13 до 18 часов.

В 18-30 на основной сцене начнется традиционный гала-концерт, который будет изобиловать самыми разными экспериментами. Будут выступать исполнители в разных жанрах: оперные певцы – солисты Мариинского театра Григорий Чернецов, Ольга Пудова, Борис Степанов, солист «Геликон-Оперы» из Москвы Дмитрий Янковский, легенда советской и российской сцены Альберт Асадуллин, пианист-виртуоз Дмитрий Гайворонский, актер и певец Евгений Дятлов, солист группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и другие. Кроме того, на фестиваль приезжают гости из Астрахани – Астраханский государственный театр танца, который добавит свою «изюминку».

В традиционном формате «Народного караоке» огромный хор зрителей в сопровождении оркестра споет пять всенародно любимых песен, выбранных путем голосования в соцсети «ВКонтакте» на страничке фестиваля https://vk.com/smokeonthewater2023.

Чтобы публика могла размяться, организаторы предусмотрели разнообразные спортивные мероприятия: традиционные зарядки от профессора Университета им. Лесгафта Сергея Ашкинази, турнир по парковому волейболу для всех желающих, с мастер-классом. Победители получат призы и «минуту славы» на большой сцене. Также в этом году планируется зрелище не для слабонервных – настоящие бои на ринге. По обновленной глади Филькина озера поплывут байдарки и сапы, и вообще зрителей ждут спортивные сюрпризы.

…Выступая на пресс-конференции, солистка Мариинки – оперная певица Ольга Пудова только слегка приоткрыла завесу тайны – какую программу она представит на фестивале:

- В этом году мы попытаемся исполнить рок-произведения оперными голосами. А когда симфонический оркестр играет рок-музыку, всегда звучат интересные аранжировки. Это происходит как раз оттого, что серьезные рок-музыканты обращались к классическим произведениям, и это очень хорошо слышно в их музыке.

Председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой подчеркнул значимость фестиваля для региона:

- Фестиваль проходил в разных районах Ленинградской области – в Приозерском, Выборгском, Ломоносовском, но самым запоминающимся и с точки зрения атмосферы, и с точки зрения массовости он был в Гатчине в Приоратском парке. Несколько лет мы не могли проводить здесь фестивали, потому что шла очистка водоемов, но теперь фестиваль вернулся в Приорат. За эти годы «Дым над водой» стал неотъемлемой частью лета и, фактически, визитной карточкой региона.

…Отвечая на вопросы журналистов, участники пресс-конференции пояснили, что идея бесплатного входа для всех заложена в основу фестиваля: «Дым над водой» проводится за счет средств бюджета Ленинградской области и должен быть общедоступен. Тем более, что проходит он в общедоступном парке.

- Будет ли фестиваль теперь все время проходить в Гатчине?

- На протяжении этих лет «Дым над водой» был фестивалем-передвижником, пробуя разные природные ландшафты в разных районах области, но то, что три года назад состоялось в Гатчине, помогло нам понять: Гатчина – по совокупности всех факторов – самое правильное место. Нельзя сказать, что мы остановились на Гатчине, но, безусловно, она интересна и нам, и зрителю – здесь есть инфраструктура, природа, возможность погулять, насладиться разными эмоциями.

- Сколько ожидается гостей и участников фестиваля?

- Три года назад на фестивале в Гатчине собралось 25 тысяч зрителей, в прошлом году в Рощино за два дня «Дым над водой» посетили около 30 тысяч человек. В этом году ожидается не меньше. Количество участников – музыкантов оркестра, солистов и других – в общей сложности переваливает за 250 человек. Но главное – это эмоции гостей, и чем больше народу будет вовлечено, тем лучше.

Главную мысль художественный руководитель фестиваля Михаил Голиков сформулировал так: «Мы любим музыку и стремимся поделиться ею с вами. Собственно, идея фестиваля в том и заключается, чтобы вы по-новому открыли для себя симфоническую музыку – насколько она сегодня актуальна, проникает во все жанры, чтобы вы приходили к нам на концерты, приезжали в разные районы, знакомились с культурой. Негласный девиз фестиваля: «Из прошлого – в будущее». Это работа, от которой мы получаем не меньше удовольствия, чем публика. В этом году мы снова возвращаемся в Гатчину, в один из самых поэтических парков региона – уникальный симбиоз человеческих творений и природы. Ради этой гармонии мы и придумали наш фестиваль, и я очень надеюсь, что эти традиции действительно прочувствует каждый зритель».

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой из архива «Гатчинской правды»