«Гатчинская мельница»: время пришло

Рабочее совещание инициировал вице-губернатор, председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой. В его работе приняли участие глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, ее заместители, учредитель АНО «Гатчинская мельница», создатель музейно-выставочного пространства Владимир Епешин и директор некоммерческой организации Анатолий Горбатенко.

Напомним, сама старинная мельница на территории бывшего родового имения архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера находится на балансе сельскохозяйственного предприятия, которое уже много лет не проявляет о нем никакой заботы. Сейчас объект культурного наследия XVIII века представляет собой руины. Рядом с ними Владимир Епешин построил музейно-выставочный павильон в виде небольшого домика с панорамными окнами на реку, широкими террасами и садом. В павильоне формируется экспозиция о жизни и великих творениях уроженца этих мест, архитектора Андрея Штакеншнейдера.

Владимир Епешин провел небольшую экскурсию для участников совещания, с благодарностью отметив всех единомышленников и друзей «Гатчинской мельницы», поддержавших проект по сохранению памяти об Андрее Штакеншнейдере на Гатчинской земле.

- Мы поделились концепцией развития усадьбы Андрея Ивановича Штакеншнейдера, обсудили возможность участия комитета по сохранению культурного наследия и администрации Гатчинского района в нашем проекте, - рассказал Владимир Епешин. - Поддержка крайне необходима, поскольку территория усадьбы поделена на несколько заброшенных земельных участков, принадлежащих разным собственникам. Пока не решен вопрос: как сделать так, чтобы все собственники поддержали нашу концепцию развития территории. К сожалению, в законодательстве нет прямых процедур передачи прав на объекты культурного наследия, находящихся в государственной собственности. Мы предложили свои варианты. Теперь необходимо время для того, чтобы это реализовать.

Руководители органов власти подвели итоги совещания в еще более оптимистическом ключе – «для усадьбы Штакеншнейдеров время пришло».

- Мы на протяжении десятков лет говорили о том, что это нужно сохранять, что мы хотим реставрировать. Но, к сожалению, по разным причинам не получалось. Сейчас вместе с частными инвесторами и администрацией Гатчинского района - у нас сложилась хорошая команда, – отметил Владимир Цой. - Благодаря современному законодательству у нас появился ряд возможностей работать в рамках государственно-частных, муниципально-частных партнерств, работать в грантовой сфере. На данном этапе мы уверены, что можем объединить наши усилия и источники финансирования из разных бюджетов, и в ближайшие годы приступить как к реставрации мельницы, так и вообще к развитию этой территории. В музейном павильоне, построенном на частные средства, уже созданы очень комфортные условия. Здесь можно познакомиться с историей семьи Штакеншнейдеров и с личностью самого архитектора, узнать историю мельницы. Это место связано и с семьей Малиновских, а Василий Федорович Малиновский – первый директор Царскосельского лицея. Таким образом, мы получаем на карте Ленинградской области еще одно Пушкинское место. В ближайшее время здесь начнут принимать туристов. Благодаря своей близости к Гатчине, очень хорошей логистической доступности – это будет новая точка притяжения с точки зрения туристической привлекательности.

Людмила Нещадим поблагодарила всех неравнодушных людей, для которых история Гатчинского района – дело жизни.

- Мы провели очередную рабочую встречу с потенциальным инвестором, который не на словах, а на деле вкладывается в восстановление усадьбы и делает это место точкой притяжения. Мы обсудили возможные пути дальнейшего взаимодействия по восстановлению усадьбы в том объеме, в котором можно ее восстановить. Речь шла о создании здесь комплекса, который был бы интересен для туристов и местных жителей. Рассчитываю, что мы вместе реализуем этот проект и впишем усадьбу Штакеншнейдеров в туристическую сеть Гатчинского района, Ленинградской области и Российской Федерации. Время пришло: буквально в прошлом году мы получили часть объектов усадьбы из федеральной в муниципальную собственность. Также достигнута договоренность о передаче в муниципальную собственность ряда других объектов. Будем надеяться, что скоро перейдем к этапу документального оформления передачи. Дорогу осилит идущий! – уверена Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева