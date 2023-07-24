Молодые гатчинцы представят регион на международном конкурсе уличной культуры и спорта

«Талантливые спортсмены, танцоры и художники представят Ленобласть в Ставрополе на международном конкурсе «КАРДО», который является важной площадкой для взаимодействия с молодежью на стыке уличных видов спорта, культуры и творчества. В Ленобласти развитие уличной культуры и спорта выделено в отдельное направление молодежной политики, которому регион оказывает последовательную поддержку: проводятся конкурсы мастерства, представители уличной культуры привлекаются для выступлений в рамках крупных форумов и фестивалей на территории региона», — отметила председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Победители регионального этапа представят Ленинградскую область на международном уровне: конкурс-премия «КАРДО» пройдет в Ставрополе с 17 по 20 августа.

Среди победителей регионального этапа конкурса – молодые гатчинцы: в номинации #БМХ 2 место занял Иван Семикин, в номинации #Граффити 2 место – Елизавета Амфри, в номинации #Диджеинг так же 2 место занял Федор Кухарь из Гатчины.