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В ночном ДТП погиб пешеход

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели пешехода в ДТП на 14 километре автодороги «Красное Село — Гатчина — Павловск»

Рубрики:  Происшествия

24 июля в 3.00 на 14 км автодороги «Красное Село — Гатчина —Павловск» у деревни Ваяйлово 21-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 2115, при неустановленных обстоятельствах совершила наезд на пешехода, личность которого устанавливается.

Пешеход скончался на месте происшествия.

Полицией проводится проверка, обстоятельств происшествия.