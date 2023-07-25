Автобусы в Гатчину поедут с задержками из-за саммита «Россия — Африка»
Изменения коснутся автобусных маршрутов, которые отправляются в Петербург и из него в Гатчинский, Тосненский, Ломоносовский, Кингисеппский, Сланцевский районы Ленинградской области и Сосновый Бор.
Как пояснили в комитете Ленинградской области по транспорту, в связи с проведением саммита «Россия-Африка» 27-28 июля будет затруднено движение на Пулковском и Петербургском шоссе, Московском и Витебском проспектах Санкт-Петербурга. Будут вводиться временные ограничения движения транспорта.
Ожидаются увеличение интервалов движения маршрутов:
- Гатчинского района: К-18, К-18А, К-100, 431, 478, 528, 529, К-545, 631;
- Тосненского района: 450, 610, 611Б, 618, 688, 681;
- Ломоносовского района: 105А, 486, 486В, 492 А, 532, 632, 632А, 635, 636, 639А, 639Б, 639В, 650А, 650В, 653, 653А, 671А, 672, 673, 687, 688, 689, 691;
- Сосновоборского городского округа: 401, 401А, 402, 403;
- Сланцевского района: 851, 851Д;
- Кингисеппского района: 842;
- Лужского района: 844.
Подробный список всех ограничений опубликован на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга