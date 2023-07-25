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День рождения Гатчинского района отметят в Вырице

28 июля, в пятницу, состоится праздничное мероприятие, посвященное 96-ой годовщине со дня образования Гатчинского района! Отметят этот день в поселке Вырица.

Рубрики:  Общество

В программе праздничных мероприятий:

 

Общественное пространство у Вырицкого культурного центра (ул. Жертв Революции, 20).

 

15.00 - церемония открытия и концерт.

 

16.30 - программа "Готов к труду и обороне!"

 

Территория "Юность" (ул. Московская, 55).

 

16.00 - торжественное открытие праздника, концертная программа.

 

22.00 - праздничный фейерверк.