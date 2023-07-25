«Ретроспектива» Елены Киселёвой

Елена Киселёва — родом из Гатчины: именно здесь прошло её становление как художника. Она получила художественное образование на художественно-графическом отделении ЛГПИ им. Герцена. Начала выставляться в 1979 году. Стажировалась в графическом центре Grafikens Hus (Мариефред, Швеция).

Член Союза художников России и профессионального творческого союза «Товарищество «Свободная культура», культурного объединения ЮНЕСКО (Вurgenland, Австрия). Член профессионального Союза художников Германии.

Выставки Елены Киселёвой с успехом проходят во многих странах Европы. Её работы хранятся в крупнейших музеях России и зарубежья: в музее Нонконформистского искусства в Санкт-Петербурге, Музее экслибриса в Москве, Центре экслибриса в США, музее искусства в Дании и многих других.

В настоящее время Елена Киселёва живёт и работает в Германии. Её персональная выставка в Гатчине — несомненно серьёзное событие для нашего города, поскольку даёт возможность начать или продолжить своё знакомство с действительно большим и очень талантливым художником.

Первые портреты

Елена Киселева – очень разносторонний художник, работающий в разных жанрах и техниках. Все её работы объединяет одно — глубина, объёмность и многослойность смыслов.

- Я никогда не ставила себе цель найти какой-то единственный свой стиль — как часто хотят художники, чтобы их могли идентифицировать по какой-то одной особенности, «фишке», - говорит она. - И поэтому у меня работы действительно очень разные.

Художница начинала как портретист в восьмидесятых годах прошлого столетия. Из этого времени на выставке представлены три работы — портреты мамы, сына и автопортрет. Этот её первый и очень важный для дальнейшего творчества период — на холсте и маслом - складывался под влиянием классической западноевропейской живописи.

- У меня был явный дар портретиста, - говорит Елена. - Я очень много рисовала, и в школе, после уроков, ко мне выстраивалась очередь одноклассников — за портретами. Поначалу я ориентировалась на старых мастеров — Рембрандта, Веласкеса. Для меня важна была именно психология портрета, возможность раскрыть какие-то разные, часто скрытые стороны личности человека. Настроения у меня тогда были мрачноватые, и портреты часто выходили тёмными, «по классике». Но когда на свет появился мой сын, всё это прошло, всё стало светлым. Появились светлые, декоративные портреты - как, например, этот портрет моего шестилетнего сына Даниила. Я больше стала ориентироваться на современных западноевропейских мастеров.

«Бестиарий в Эрмитаже»

Несколько работ на выставке, выполненных в глубоких сине-голубых тонах, относятся к другому творческому периоду художника. Они навеяны средневековыми коллекциями Эрмитажа.

- Эрмитаж для меня был очень важным, - вспоминаете художница. - Я ходила туда как к себе домой. Изучала весь двадцатый век. Особенно меня привлекало западное искусство, импрессионисты. В серии графики «Бестиарий в Эрмитаже» выражена моя большая любовь к Эрмитажу. Предметы Средневековья почему-то очень меня привлекают — все эти прекрасные бронзовые сосуды в форме каких-то фантастических зверей, львы, косули, лягушки... Я подумала, что музей — это место, где экспонаты вырваны из исторического и культурного контекста. Они представлены в витринах почти случайно, по каким-то периодам. В то же время они могут переставляться как фигуры на шахматной доске. И я подумала, что между ними могут появляться какие-то совершенно новые, интересные связи и, может быть, какие-то отношения. В своих работах я попыталась представить себе истории, которые могли бы случаться, если бы персонажи этих витрин могли выйти из своих «домиков» в музее. Как они могли бы общаться, взаимодействовать, объясняться в любви друг другу....

«Золотой город» и «Театр»

На выставке можно увидеть работы из большого цикла «Золотой город» (всего него входит более 200 работ, которые выставлялись во многих странах мира).

- Я задумала этот цикл, когда работала в Австрии — под вдохновением песни «Город золотой», ставшей известной в исполнении Бориса Гребенщикова, - говорит художница.

В цикл вошли работы — своего рода фантазии на тему разных городов, где Елена находила черты этого прекрасного «золотого города», города-мечты.

На выставке также можно увидеть несколько работ, посвящённых гатчинскому театру-студии «Встречи» («Коломбина», «Арлекин», «Театр»).

- Театром я начала заниматься в восьмидесятые-девяностые годы прошлого века, - говорит Елена Киселёва. - Это было трудное для всех нас время. Друзья пригласили меня в наш театр «Встречи». Там была прекрасная атмосфера — такая творческая, такая весёлая, радостная! Я сначала просто сидела, смотрела на этюды, которые делали актёры. Они зажигали под музыку «Пинк Флойд». Было ужасно интересно! Для театра я делала декорации, костюмы, афиши...

Эти волшебные экслибрисы

Елена Киселёва – известный мастер экслибриса (книжного знака), автор более двухсот знаков, член Петербургского и Немецкого обществ экслибриса, лауреат престижных международных конкурсов экслибриса.

Несколько таких уникальных работ, выполненных в технике офорта, представлены на выставке «Ретроспективы» в Гатчине.

- Экслибрис — это книжный знак («из книг» - лат.), который ставится на книги из какой-либо библиотеки, - напомнила художница. - Он представляет собой картинку с именами владельца библиотеки и художника. Это очень давняя немецкая традиция, со временем распространившаяся на весь мир. Очень большая коллекция экслибрисов находится в Эрмитаже.

Экслибрисы — это не только красивая, сложносочинённая картинка. Каждый такой знак – это настоящее произведение искусства. Мастер экслибриса должен обладать глубокими познаниями в литературе и мифологии, богатой фантазией, философским взглядом на мир.

Экслибрисы Елены Киселёвой посвящены таким шедеврам литературы, как произведения Гофмана, Гоголя, Шиллера, Достоевского. В каждой работе органично сплетаются узнаваемые символы, портреты, жесты, изобразительные стили и техники. Экслибрисы художницы давно уже стали желанным объектом коллекционирования для знатоков и ценителей книжного знака. Многие из них находятся в частных собраниях и в музеях Дании, Италии, Бельгии, Германии, США, Петербурга.

Также на выставке можно увидеть несколько работ, представляющих собой увеличенные экслибрисы («Карнавал в Венеции», «Песнь песней»).

Библейские размышления

На выставке представлено несколько абстрактных работ на библейские темы. Как говорит Елена Киселёва, этот цикл начался с предложения сделать для Гамбургского драмтеатра триптих по «Божественной комедии» Данте.

- Это было очень интересно! - вспоминает она. - Это удивительно обширная тема. Я начала работать в стиле экслибриса, но чем больше думала над этим, тем больше понимала, что самое главное во всём этом — передать философское и эмоциональное состояние от Рая, Ада и Чистилища. С этого и началась серия абстрактных работ, посвященных Библии и, в частности, Евангелию. Работая над этой серией, я находилась в поисках света, настроения, эмоций. Мне было важно показать это как медитацию. Это работы-молитвы, работы-медитации, которые действуют на психику и настроение человека...

На выставке в музее города Гатчины можно увидеть работы и из других художественных циклов Елены Киселёвой. Это совершенно удивительные работы-размышления на тему непрерывного круговорота в мире, очень воздушные акварельные работы и коллажи, выполненные в разных городах Европы — своего рода путевые заметки.

Персональная выставка Елены Киселевой открыта в Музее города Гатчины до 27 августа.

Юлия Лысанюк