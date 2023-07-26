Новые дороги для Гатчинского района

«За последние десять лет с помощью механизма «дорожной помощи» от региона в муниципалитетах было обновлено почти две тысячи километров местных дорог, что, безусловно, положительно оценили жители», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Распределение средств носит конкурсный характер: местные администрации сами определяют объекты ремонта, после чего предоставляют весь необходимый пакет документов в дорожный комитет Ленинградской области. Конкурсная комиссия оценивает поданные заявки, руководствуясь утвержденным порядком выделения субсидий. Объем субсидий в этом году составляет около 800 млн рублей для поселений 12 муниципальных районов: Бокситогорского, Волосовского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского и Тосненского.

В числе наиболее больших по количеству дорожных ремонтов — поселения Всеволожского района.

В Гатчинском районе в рамках программы планируется отремонтировать автомобильную дорогу «Старосиверская - Маргусы - Куровицы», участок автомобильной дороги в п. Елизаветино пл. Дружбы (от д.№40 до д. №37 (библиотека), участок автомобильной дороги в д. Шпаньково, ул. Алексея Рыкунова (от автомобильной дороги АР "Нива-1" до д. №41 б - общественная баня) в Елизаветинском поселении; участок автомобильной дороги в п. Терволово (ул. Ленинградская от дома №12 в сторону школы, протяженностью 140 п.м, ул. Новая, протяженностью 800 п.м) в Пудостьском поселении. В Рождественском поселении будет выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Терещенко от автомобильной дороги Р-23 до здания местной администрации общей площадью 1109,8 кв.м, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Терещенко от автомобильной дороги Р-23 до здания местной администрации общей площадью 954,6 кв.м с установкой водосточного желоба и обустройством канавы.

В Сиверском поселении планируется ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева длиной 938 п.м. В Сяськелевском поселении будут отремонтированы проезды Сосновый и Спортивный в д.Старые Низковицы. Запланирован ремонт участка автомобильной дороги от дома №1 по ул. Поселковая в д. Жабино до автомобильной дороги «Жабино-Крокшево».

Также будет отремонтирован проезд Надежда в д. Войсковицы.