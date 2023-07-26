О работе Минюста России

Этим же документом в составе правительства предусматривалась должность министра юстиции, и он одновременно являлся генерал-прокурором Российской империи. Первым министром юстиции - генерал-прокурором Российской империи был утвержден выдающийся русский поэт и государственный деятель Гавриил Романович Державин.

На Министерство юстиции возлагались функции подготовки законодательных актов, а также организационно-управленческая деятельность судов и прокуратуры, в том числе назначения, перемещения и увольнения чинов судебного ведомства, учреждения и упразднения судов, осуществления надзора

за их работой.

Сегодня Министерство юстиции Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку государственной политики (государственное управление) и нормативно-правовое регулирование в сфере юстиции, а также координирующий деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области является территориальным органом Минюста России, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере юстиции в пределах своих полномочий, а также координирующим деятельность территориальных органов Минюста России, подведомственных федеральных служб

и федеральных бюджетных учреждений Минюста России, действующих в пределах Северо-Западного федерального округа.

Главное управление, находится в историческом здании, которое было построено 1740-х годах для размещения дипломатической миссии Германской империи в Петрограде, в столице Российской империи, расположено на Исаакиевской площади, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Структура Главного управления состоит из отделов: по делам некоммерческих организаций, международной правовой помощи и проставления апостиля, по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, а также отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований.

Особое внимание в работе Главного управления уделяется обеспечению единства правового пространства на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Значимость данной деятельности, как фактора обеспечения национальной безопасности и защиты национальных интересов Российской Федерации неоднократно подчеркивалась Президентом России во время послания Федеральному собранию.

Единство правового пространства обеспечивается путем установления полного соответствия и иерархии федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов субъектов Федерации.

Одним из ведущих отделов Главного управления, выполняющим поставленную задачу, является отдел по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований (далее - Отдел).

Для обеспечения единства правового пространства сотрудники Отдела проводят правовые экспертизы всех принятых нормативных правовых актов органами исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

Одновременно с правовой экспертизой Отдел проводит и антикоррупционную экспертизу, выявляет неоднозначные нормы, которые могут негативно повлиять на гражданина или юридическое лицо при их применении в жизни или в работе.

Если в ходе экспертизы выявлены противоречия, то мотивированные доводы направляются в орган, принявший такой акт, для принятия соответствующих мер по их устранению.

Благодаря слаженной работе с Законодательными собраниями и правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области выявленные несоответствия и недочеты в нормативных правовых актах устраняются в кратчайшие сроки.

За прошедшее полугодие проведено более 1500 таких экспертиз, к концу года эта цифра увеличится примерно вдвое.

На ряду с этим Отдел занимается контролем за соблюдением законодательства в сфере регистрации уставов муниципальных образований. Это включает проверку правильности оформления документов при подаче на государственную регистрацию, соответствия уставов требованиям закона и их соответствия интересам граждан и общества, что является важным этапом их создания и функционирования. Регистрация уставов обеспечивает правовую основу для деятельности муниципальных образований и их органов, ведь не зря Президент России В.В. Путин в своих выступлениях неоднократно говорит о том, что «органы местного самоуправления - самый близкий к людям уровень публичной власти. От его работы во много зависит доверие к государству в целом, социальное благополучие граждан их уверенность в успешном развитии всей страны».

В целом, Главное управление занимается обеспечением законности и правовой защиты, стремится обеспечить эффективное функционирование законодательства, развивает местное самоуправление, а также активно проводит правовое просвещение и предоставляет гражданам бесплатную юридическую помощь. Эти меры способствуют повышению уровня правовой культуры в обществе и защите прав и свобод каждого человека на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.