В аварии в Гатчинском районе пострадали четыре человека

По предварительным данным, 24 июля около 18 часов 35 минут у поселка Войсковицы произошло дорожно-транспортном происшествие, в ходе которого водитель автомобиля KIA Rio при повороте совершил столкновение с автомобилем TOYOTA.

По предварительной информации УГИБДД, в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. С места происшествия госпитализировали семимесячного ребенка и 13-летнего подростка из автомобиля TOYOTA. Информация о состоянии их здоровья уточняется.

Городской прокуратурой осуществляется координация деятельности правоохранительных органов и иных служб на месте дорожно-транспортного происшествия.