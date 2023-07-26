В аварии в Гатчинском районе пострадали четыре человека
Гатчинской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП на автодороге А-120 из поселка Войсковицы в сторону деревни Сяськелево в Гатчинском районе Ленинградской области.
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По предварительным данным, 24 июля около 18 часов 35 минут у поселка Войсковицы произошло дорожно-транспортном происшествие, в ходе которого водитель автомобиля KIA Rio при повороте совершил столкновение с автомобилем TOYOTA.
По предварительной информации УГИБДД, в аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. С места происшествия госпитализировали семимесячного ребенка и 13-летнего подростка из автомобиля TOYOTA. Информация о состоянии их здоровья уточняется.
Городской прокуратурой осуществляется координация деятельности правоохранительных органов и иных служб на месте дорожно-транспортного происшествия.
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