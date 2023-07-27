Горячая пора «Тепловых сетей»

В микрорайонах поочередно отключают горячую воду – МУП «Тепловые сети» города Гатчины готовится к новому отопительному сезону. Обо всем рассказывает директор предприятия Алексей Александрович Тахтай.

- В этом году «Тепловые сети» вновь отключают горячую воду на две недели. На котельной №11 – с 3 по 16 июля, на котельной №10 - с 17 июля по 30 июля включительно. Жители уже привыкли, что вы справляетесь за 3-5 дней.

- На базе дублирования насосного, электротехнического и другого оборудования мы создали технологию, позволяющую вести ремонт оборудования круглогодично, без перерывов в подаче горячей воды и тепла. По сетям мы тоже отработали технологию, позволяющую не доставлять особых хлопот жителям. Но сети, которые, к примеру, выходят из источников теплоснабжения – выходные коллекторы – зимой никак не отключишь. И мы уделяем им особое внимание, чтобы подготовить к отопительному сезону. Летом проводим диагностику и, естественно, если есть дефекты – их устраняем, чтобы зима прошла нормально, без больших потрясений.

Многие трубопроводы работают десятки лет и уже отслужили свой срок. Настало время их менять.

Чтобы было меньше перерывов в подаче горячей воды, при подготовке к отопительному сезону мы стараемся во время плановых остановок котельных выполнять ремонтные работы и на самих котельных, и на сетях.

При отключении котельной №11 мы выполнили ремонт теплотрассы у ФОК «Маяк», у лицея №3, по ул. Урицкого, д.8, К.Маркса, 17а, Чкалова, д.19, Правды, д.38; ремонт запорной арматуры по ул. Волкова; заменили запорную арматуру по ул. Рощинской, д.9, д.17, д.21, по ул. К.Маркса - ул. Радищева в тепловых камерах и так далее. Только в одном этом списке - 17 пунктов.

Один из самых важных объектов – выходные коллекторы из котельной. Это трубопроводы диаметром 800 мм. Перед платформой Татьянино во время диагностики мы обнаружили повреждение сетей. Эти участки поменяли своими силами.

Также провели работы по сетям в центре города и в микрорайоне Хохлово поле. От котельной №11 у нас в эксплуатации порядка 45 км сетей в двухтрубном исчислении, в однотрубном -

90 км. При опрессовке определены дефекты в 18 местах. В течение двух недель выполнен очень большой объем работ. Ударно потрудились наши специалисты – слесари, инженерно-технический состав. В график вошли и выходные, и удлиненный рабочий день. В итоге мы смогли включить горячую воду на день, а где-то и на два раньше запланированного.

Отмечу, что нам выделяются серьезные средства. Но старение сетей - закономерный процесс. Ежегодно требуется менять до 12 километров, а мы меняем от силы 2 км. Не потому, что мы такие нехорошие, а потому что средств не хватает на это.

В прошлый год, как и в текущий, средства в местном бюджете предусматривались. Плюс мы подаем заявки на выделение средств из регионального бюджетов. В частности, в этом году мы прошли все процедуры и нам выделили денежные средства, как из регионального, так и из местного бюджета. Это чуть более 100 млн рублей.

- Сумма немалая. Какие сети будут отремонтированы на эти средства?

- Они направлены на два объекта по тепловым сетям в микрорайоне Аэродром.

Первый объект – один из аварийных участков трассы на углу ул. Слепнева и Зверевой.

Гатчинцы хорошо помнят события, произошедшие в новогодние праздники, когда без тепла остались жители Аэродрома. Мы это все учли: на ремонт выделено порядка 48 млн рублей. Сейчас идет серьезная работа: диаметр труб большой, обновляется тепловая камера. Окончание ремонта запланировано на 30 августа.

Следующий участок – во дворе дома по адресу ул.Слеп-

нева, 2, у поворота на ул. Новоселов. Там тоже этой зимой произошли события, которые потрясли жителей этого квартала. Тогда мы проблему экстренно устранили, а теперь приводим все в соответствие. Выделено порядка 8 млн. рублей. Работы уже ведутся и планируются к окончанию в последних числах июля.

- Год прокладки теплотрассы на ул.Зверевой –1984-й. Почти 40 лет!

- Если кто-то думает, что мы сидели и ждали, то это не так. Мы участвовали во многих программах, искали финансирование, искали подрядчика. Потом условия поменялись. И вот нас поставил перед фактом этот неприятный случай.

Сейчас мы прорабатываем еще один очень «пожилой» участок - от площади Богданова до ул.Зверевой, 18-20.

Мы его разделили на три участка. На первом идет работа. На второй участок подготовили ремонтную документацию к заявкам на ремонт и отправили ее в госэкспертизу. Экспертиза - процесс длительный. Но мы надеемся, что в этом году пройдем через все тернии, и в следующем году у нас будет комплект документов для участия в отборе на региональном уровне.

Пока вопрос решается, мы определили на этой трассе наиболее проблемные места, с точки зрения повреждений, и выполнили работу по ремонту этих участков. В начале лета на ул.Зверевой, 19 своими силами поменяли трубы. Надо отметить, что место сложное, низина, вода собирается. Работать было не просто.

- В Гатчине продолжаются работы по благоустройству, реализуется программа «Комфортная городская среда». Благоустройство начинается с замены сетей?

- Да, это так. В июне мы завершили большой комплекс работ по замене сетей в «Гатчинском дворике» и «Сквере Терентьева». Сейчас там работают коллеги.

Также перед благоустройством, по поручению администрации, поменяли сети во дворах по адресам: проспект 25-го Октября, 37 и ул. Киргетова, 8-14.

Сейчас уже на 50% выполнили работы на ул. Леонова, 14. Там теплотрасса выполнена в надземном исполнении. Мы ее опускаем. До конца августа этот вопрос решим, и уютный дворик будет радовать глаз.

В планах – работа по приведению в нормативное состояние горячего водоснабжения на ул. Григорина, 7. В рамках подготовки к отопительному сезону во дворе дома будем менять трубопровод.

Также мы строим сети и к новым социальным объектам. В настоящее время очень серьезный объект – новая школа в микрорайоне Аэродром. Объект сложный, так как находится в болотистой местности, там монтируются трубы серьезного диаметра, строится тепловая камера. Работа организована хорошо, ребята трудятся ударно.

- Алексей Александрович, благодарим вас за информацию. Будем надеяться, что все поставленные задачи вы выполните качественно и в срок.





Татьяна Можаева

Фото Анастасии Новожиловой