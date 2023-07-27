Новая школа в квартале «IQ Гатчина» будет достроена в августе текущего года

Школа переменной высотности в квартале «IQ Гатчина» рассчитана на 825 учащихся. Здесь будет 33 класса, из них 12 – для начальной школы, 15 – для средней и для старшей – еще 6. На первом этаже разместятся центральный холл и гардероб, столовая, мастерские трудового обучения, раздевалки, большой и малые спортивные залы. На втором – библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский блок и двухуровневый актовый зал. На третьем и четвертом этажах – учебные классы, специализированные кабинеты и другие помещения. В образовательном процессе будут сделаны акценты на углубленное изучение отдельных предметов на уровнях основного и среднего общего образования, а также профильное обучение в старшей школе предметов и курсов естественно-научного, гуманитарного и технологического циклов.

«При проектировании и строительстве школы мы уделили много внимания продуманному зонированию, удобству и функциональности помещений. Точкой притяжения для всех учеников будут главная лестница и прозрачный атриум, которые создают центральное общественное пространство. Здесь все воспитанники встречаются, общаются, начинают и заканчивают свой день. Из атриума открывается доступ в остальные части здания – холлы и рекреации», – рассказала Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест».

На прилегающей территории оборудованы спортивные площадки и современный стадион с футбольным полем с искусственным покрытием для мини-футбола, беговые дорожки и яма для прыжков в длину, установлены турники и тренажеры. Также предусмотрено место для создания школьного огорода.





Фото АО «Ленстройтрест»