Социальных координаторов обучают «бережной коммуникации» в Гатчине
Тренинг по «бережной коммуникации» для специалистов регионального отделения фонда помощи участникам СВО «Защитники Отечества» организован при организационной поддержке комитета по социальной защите населения Ленинградской области.
Председатель комитета Анастасия Толмачева отметила, что для качественного оказания социальных услуг важен индивидуальный и чуткий подход к каждому получателю помощи, и обучение «бережным коммуникациям» поможет сотрудникам фонда лучше ориентироваться в непростых ситуациях при работе с участниками специальной военной операции и их семьями. В этом направлении нам большую помощь оказывает федеральный эксперт Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Елена Эльсалиева с авторским курсом по бережной коммуникации, который уже подтвердил свою эффективность при обучении социальных кураторов от муниципалитетов.
На практическом тренинге в Гатчине специалисты фонда и социальные координаторы узнают, как справляться со сложными эмоциями в процессе оказания помощи человеку, находящемуся в непростой жизненной ситуации, и улучшить качество своих услуг.
Тренинг приглашенного эксперта Елены Эльсалиевой "Бережная коммуникация" вошел в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени».