Социальных координаторов обучают «бережной коммуникации» в Гатчине

Председатель комитета Анастасия Толмачева отметила, что для качественного оказания социальных услуг важен индивидуальный и чуткий подход к каждому получателю помощи, и обучение «бережным коммуникациям» поможет сотрудникам фонда лучше ориентироваться в непростых ситуациях при работе с участниками специальной военной операции и их семьями. В этом направлении нам большую помощь оказывает федеральный эксперт Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Елена Эльсалиева с авторским курсом по бережной коммуникации, который уже подтвердил свою эффективность при обучении социальных кураторов от муниципалитетов.

На практическом тренинге в Гатчине специалисты фонда и социальные координаторы узнают, как справляться со сложными эмоциями в процессе оказания помощи человеку, находящемуся в непростой жизненной ситуации, и улучшить качество своих услуг.

Тренинг приглашенного эксперта Елены Эльсалиевой "Бережная коммуникация" вошел в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени».