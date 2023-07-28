Крупнейший винзавод под Гатчиной продали за 150 млн рублей

Покупателем выступил производитель специальных химсредств «Неохим», сообщает издание «Новый проспект». В состав лота вошли 3,7 га земли в посёлке Новый Свет под Гатчиной, три здания общей площадью 5,6 тыс. м. кв и оборудование.

Завод «Северная Венеция» работал с 1998 года. К 2021 году выручка упала до 46,3 млн рублей, а убыток достиг почти 620 млн рублей.

Как писал «Деловой Петербург», в августе 2021 года на «Северной Венеции» ввели процедуру наблюдения. ФНС заблокировала счета завода. На тот момент доли в «Северной Венеции» находились в залоге у банка «Пересвет». Банк инициировал банкротный процесс с требованием на 386 млн рублей.

В январе 2023 года стало известно, что старейшую винодельню Ленобласти продадут с молотка. Начальная стоимость лота составляла 149 млн рублей. Ранее завод уже выставляли на аукцион за 165,5 млн рублей, но претендентов на лот не нашлось.





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