Шаг к началу реставрации Водонапорной башни в Гатчине сделан

Парковое агентство как пользователь объекта, в свою очередь, обратилось к Комитету по сохранению культурного наследия Ленинградской области о включении его в план работ на 2024 год.

Напомним, что недавно Водонапорная башня обрела статус объекта культурного наследия федерального значения и была включена в соответствующий реестр.

Башня является образцом гидротехнического сооружения, построенного для обеспечения напора центрального городского водопровода Гатчины в первой половине 1950-х годов. Выполнена в стилистике сталинского ампира.