Шаг к началу реставрации Водонапорной башни в Гатчине сделан
Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению Водонапорной башни в Приоратском парке завершена. Получено положительное заключение экспертизы.
Рубрики: Культура
Парковое агентство как пользователь объекта, в свою очередь, обратилось к Комитету по сохранению культурного наследия Ленинградской области о включении его в план работ на 2024 год.
Напомним, что недавно Водонапорная башня обрела статус объекта культурного наследия федерального значения и была включена в соответствующий реестр.
Башня является образцом гидротехнического сооружения, построенного для обеспечения напора центрального городского водопровода Гатчины в первой половине 1950-х годов. Выполнена в стилистике сталинского ампира.
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