В Гатчинском детском саду № 52 – гости из Чечни

Визит состоялся 28 июля. В детском саду чеченскую делегацию встречали заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, сотрудники и руководство детского сада, представители гатчинской администрации.

…Приветствуя чеченских гостей, Людмила Николаевна рассказала вкратце о системе образования Гатчинского района, о новом детском садике № 52, построенном по инвестиционному договору:

- Этот детский сад – одно из последних образовательных учреждений, построенных в Гатчине. Но сейчас в городе строится две школы, и мы надеемся на строительство еще, как минимум, одной: это позволит нам решить вопросы в системе образования в рамках национального проекта «Образование», а также выполнить задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в рамках национальной стратегии и развития государства. Сегодня наша общая задача – создавать все необходимые условия с точки зрения образования и воспитания подрастающего поколения, поскольку это – приоритетный вопрос. Какими бы ни были успехи в экономике, завтрашний день – в руках наших детей и молодежи. В Гатчинском районе этому уделяется особое внимание.

От имени губернатора и правительства Ленинградской области гостей из Чеченской республики приветствовал Николай Емельянов. Он отметил, что Гатчинский детский сад № 52 – одно из лучших образовательных учреждений региона.

Заведующая 52-м детским садом Светлана Колюбакина поделилась опытом работы, рассказала о программах дошкольного образования. Начальник сектора дошкольного образования комитета образования Гатчинского района Марина Косткина говорила о том, как строится работа с детьми с ограниченными возможностями.

Гости интересовались, сколько детей в группах, в том числе компенсирующего вида, есть ли в детском саду платные услуги. Как пояснила Светлана Колюбакина, наполняемость групп, в том числе и компенсирующей направленности, строго соответствует нормам, а развивающие занятия проводятся только на бесплатной основе.

…Дополнительное образование в детском саду № 52 идет во взаимодействии с районным центром детского творчества и спортивной школой. Кроме того, садик является инновационной площадкой по апробации и внедрению основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде «Пикто Мир». С прошлого года педагоги детского сада стали участниками регионального проекта «Дошколка+», цель которого – формирование цифровой профессиональной образовательной среды как ресурса повышения качества дошкольного образования в Ленинградской области.

С 1 сентября учреждение включится в новый образовательный проект по обеспечению преемственности дошкольного и среднего профессионального образования. Участниками экспериментальной работы станут педагоги детского сада, преподаватели и студенты отделения среднего профессионального образования ГИЭФПТ и Гатчинского педагогического колледжа.

Сотрудники детского сада провели экскурсию по своему учреждению. Гости из Чеченской республики с интересом осмотрели игровые комнаты, музыкальный и спортивный зал, спальни и другие помещения, оформленные по мотивам сказок шведской писательницы Астрид Линдгрен. Познакомились с достижениями детского сада, воспитанники которого стали победителями регионального чемпионата для дошкольников BabySkills и творческого конкурса дошкольников «Шаг вперед» в 2021 и в 2022 годах, вошли в десятку лучших по абсолютному результату Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 2023 году детский сад был признан лучшим дошкольным учреждением Ленинградской области по организации профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Гости вручили подарки маленьким участникам встречи и поблагодарили сотрудников детского сада и гатчинскую администрацию за теплый прием.

…Взаимодействие Ленинградской области и Чеченской народной республики будет продолжено. Как заметил Николай Емельянов, очень интересен и полезен будет обмен опытом в части реализации различных программ, работы органов государственной власти, местного самоуправления. Другая важная сфера – меры поддержки участников СВО: работа фонда «Защитники Отечества» и межведомственной комиссии.

Екатерина Дзюба