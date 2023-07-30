«Мы с детства о море мечтали…»

Об истории праздника

Военные моряки первыми из всех родов русских войск получили собственный профессиональный праздник. По решению Петра I праздник отмечался в день памяти святого Пантелеймона, который на Руси приходился на 27 июля (9 августа по н. ст.). Поводов для того, чтобы чествовать русский флот именно в этот день, было сразу два, и оба касались выдающихся побед, одержанных российскими моряками. 27 июля 1714 года флот Русского царства одержал свою первую победу на море – в сражении у мыса Гангут. Шесть лет спустя, 27 июля 1720 года, русские моряки победили в последнем крупном морском сражении Северной войны – битве у острова Гренгам. Подобное совпадение не могло остаться незамеченным, и потому Петр I повелел в день святого Пантелеймона проводить большой морской парад в Санкт-Петербурге, сопровождавшийся торжественным богослужением и салютами.

Последний раз русские моряки праздновали свой профессиональный праздник 27 июля 1917 года, да и то не все и не везде: революционные и пораженческие настроения успели к тому времени захватить и флот. С тех пор и на протяжении двух с лишним десятков лет советский ВМФ собственного праздника не имел. Впрочем, страна тогда и флота как такового не имела: его возрождение началось только в середине 1920-х.

Инициатором введения нового праздничного дня стал первый нарком военно-морского флота и один из самых уважаемых моряками флотских военачальников – адмирал Николай Кузнецов. В своих воспоминаниях он пишет, что мысль об отдельном флотском празднике пришла ему в голову во время первомайского парада 1939 года. Он сразу же поделился ею со стоявшим рядом на трибуне председателем Совнаркома Иосифом Сталиным, но немедленного ответа не услышал. А через несколько дней из Кремля поступило указание подготовить конкретное предложение по поводу дня военных моряков.

На это указание моряки отреагировали довольно быстро, предложив отмечать военно-морской праздник 24 июля. О том, почему был выбран именно этот день, точных сведений пока не обнаружено ни в документах, ни в мемуарах советских флотоводцев. Сам адмирал Николай Кузнецов объяснял это решение тем, что конец июля – время, когда на флотах уже закончено обучение пополнения, а погода везде, даже на Севере, позволяет провести морские парады. Нельзя исключать и того, что готовивший предложения начальник недавно образованного Главного морского штаба, воспитанник Морского кадетского корпуса Лев Галлер выбрал ближайший к 27 июля выходной день, памятуя о дне моряков в Российской империи, который ему не раз доводилось праздновать. Наконец, есть шанс, что подчиненные адмирала Кузнецова выбрали дату, исходя из того, что 24 июля отмечал свой день рождения их нарком, которого на флоте искренне уважали и любили.

Морское собрание в Гатчине

Морское собрание города Гатчины ведет свою историю с 1999 года. Основная цель Морского собрания - возрождение морских традиций Морских собраний Российского флота, сплочение моряков и лиц, оказывающих им содействие в выполнении служебного долга на идеях патриотизма и беззаветного служения Родине.

Общественная организация содействует общению и воспитанию моряков и членов их семей, организует индивидуальный и коллективный досуг, удовлетворяет духовные интересы. В составе Морского собрания в настоящее время более 70 членов, на постоянной основе работает совет старшин.

Среди членов Морского собрания представлен весь спектр профессий, связанных с морем и кораблестроением. Это и ветераны корабельного состава, и летчики морской авиации, и офицеры, и рядовой состав береговых войск и морской пехоты, представители войск и сил материально-технического обеспечения, а также кораблестроители и гражданские моряки.

Уже несколько лет Морское собрание является региональным отделением «Ассоциации Морских Собраний России», что позволяет более эффективно работать, особенно с молодежью в деле воспитания патриотизма, осознанного выбора жизненного пути и гражданской позиции.

Под крылом Гатчинского Морского собрания на базе Гатчинской школы-интерната (теперь средней школы № 11 г. Гатчины) были созданы кадетские классы, которые по сей день с успехом готовят девчонок и мальчишек к взрослой жизни. Уже несколько десятков выпускников школы выбрали своей профессией защиту Родины, служат офицерами или являются курсантами высших военных учебных заведений.

Гатчина и море

В истории Гатчины множество событий имеют «морскую историю». Так, еще при Великом князе Павле Петровиче было создано Адмиралтейство, в котором имелся собственный флот. Практически через столетие в присутствии Великого князя Александра Александровича (будущего Александра III) и его супруги Марии Федоровны Степан Джевецкий продемонстрировал свою подводную лодку, результатом стал заказ на строительство первой серии (50 единиц) подводных лодок. В 2006 году в сквере возле музея авиационно-ремонтного завода установлен макет-памятник такой подводной лодки.

После Великой Отечественной войны на некоторое время здание Гатчинского дворца было отдано гидрографическому (1952-1954), а потом инженерному военно-морскому училищу (ВВМИРТУ). Курсанты обучались в здании дворца до 1960 года. В Гатчинском дворце-музее создана отдельная экспозиция, посвященная истории пребывания здесь военных училищ, которая называется «Гатчинские гардемарины».

В Гатчине работает несколько предприятий, тесно связанных с обеспечением флота различными изделиями.

В 1961 году в здания бывших Дворцовых конюшен в Гатчине был переведен Центральный военно-морской архив (ЦВМА). В архиве хранятся документы периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и послевоенного периода, с 1946 года по настоящее время. Собран значительный комплекс документов по личному составу, на основании которых по запросам воинских частей и письмам граждан выдаются справки социально-правового характера. Ежегодно архивом исполняется свыше 20 тысяч справок.