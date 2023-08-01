Грабитель скрылся на старой «Ладе»

28 июля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 20-летний житель Гатчины. Около четырех часов дня на бульваре Авиаторов к нему подошел молодой мужчина и спросил закурить. Получив отказ, он набросился на парня, стал бить, в том числе по лицу, а когда молодой человек упал, выхватил у него из рук портфель, в котором были деньги – 10 тысяч рублей, а также ключи от квартиры, сел в автомашину ВАЗ-2110 и уехал.

В больнице у потерпевшего диагностировали ушибы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.