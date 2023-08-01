Это часть фотоисторий о непоколебимой вере в победу, любви, надежде на скорейшее возвращение наших бойцов домой.

«Символично, что в день рождения Ленобласти мы открываем выставку «Ленинградская семья — семья героев!». Мы решили расширить большой федеральный проект «Жена героя» — показать и мам, и детей, и сестер наших героев. Сейчас мы переживаем непростые времена, когда наши ребята защищают интересы Родины, мы гордимся ими и вместе с вами молимся, чтобы близкие побыстрее вернулись домой», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона поблагодарил собравшихся на встречу родственниц ленинградских героев за понимание, поддержку и уверенность в победе.

Подготовка выставки стартовала в октябре 2022 года. За девять месяцев в 13 районах были подготовлены экспозиции, а в двух районах и Сосновоборском городском округе проект был представлен в социальных сетях. Во Всеволожске и Каменке Выборгского района были созданы видеоклипы. В подготовке общей экспозиции, которая готовилась комитетом семей воинов Отечества при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, принимали участие волонтёры, представители районных администраций, активно помогали женсоветы Всеволожского и Лужского районов, в Подпорожском подключилась редакция СвирьИнфо.

Для посетителей выставка будет доступна до 4 августа. Затем работы вернутся обратно в свои районы.

Напомним, что проект «Жена Героя» зародился в Самаре. Идея проекта принадлежит Екатерине Колотовкиной – супруге командующего 2-й армии. Данный патриотический проект высоко оценен президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото Николая Гатко