Александр Дрозденко заметил, что ООО «Транс-Балт» сегодня выступает исполнителем и по региональным, и по муниципальным маршрутам и отнюдь не является монополистом в своей сфере:

- В рамках регионального контракта, если наши замечания, в том числе по валидаторам, не будут устранены, мы готовы на расторжение договора. Более того, сегодня есть конкуренция среди транспортных компаний, готовых работать в Ленинградской области. Это, кстати, хорошо сказывается и на замене подвижного состава, который стал активно меняться в лучшую сторону. Поэтому опасений, что мы уберем подрядчика, и к нам никто не придет, нет. Решение будет принято в ближайшие дни, и, если «Транс-Балт» не выполнит наши требования, мы будем искать другого перевозчика, – заявил Александр Юрьевич.

Также глава региона упомянул областную реформу, которая будет объявлена в IV квартале, вступит в действие в 2025 году (согласно законодательству) и будет отличаться от стандартов:

- Мы не станем компенсировать перевозчику все затраты на перевозку, потому что в этом случае перевозчик не заинтересован в пассажирах. У нас будет комбинированная система. Мы будем компенсировать основные затраты: на амортизацию подвижного состава, на запчасти, на горюче-смазочные материалы, накладные расходы. А на зарплату водителей перевозчик будет зарабатывать самостоятельно перевозкой пассажиров. Мы хотим, чтобы перевозчик был с нами «в одном автобусе» – чтобы он был заинтересован в пассажиропотоке.

Екатерина Дзюба