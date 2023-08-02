Истории успеха в социальном бизнесе: Екатерина Зайцева

История бизнеса Екатерины началась, когда у нее родилась дочь, и в то время ей казалось, что жизнь превращается в рутину. Молодая мама выходила на прогулку и общалась с другими мамами, круг знакомых и интересов постепенно расширялся. И однажды появилось желание проводить экскурсии для молодых мам с детьми. Так в 2017 году Екатерина открыла свой бизнес для мам в декрете с говорящим названием «Мамаход».

В 2021 году Екатерина Зайцева решила масштабировать бизнес. Эту идею ей помог реализовать Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. После прохождения акселерационной программы проект получил грант до 500 тысяч рублей на создание обучающей программы «Мамаход Профи». Это онлайн-курсы, которые дают возможность делиться своими наработками и знаниями с мамами из других регионов России для создания подобных проектов в своих городах.

Социальные предприниматели Ленобласти могут получить поддержку в Центре инноваций социальной сферы (ЦИСС) регионального Фонда поддержки предпринимательства – https://813.ru/podderzhka/sotsial-predprinimatelstvo/. Здесь же вас проконсультируют – как получить статус «социальное предприятие», чтобы претендовать на грант.

Всего в Ленинградской области в 2023 году гранты до 500 тысяч рублей получили 102 социальных предприятия. Ленобласть – лидер среди субъектов Российской Федерации по предоставлению грантов – вся сумма грантовой поддержки 2023 года - почти 98 млн рублей – это гранты для молодежи и социального бизнеса – уже полностью распределена. И скоро начинается обучение грантополучателей 2024 года.