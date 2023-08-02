Лето: котельные готовятся к зиме

Этим летом в Гатчине для проведения плановых профилактических и ремонтных работ первой была остановлена котельная №11, обслуживающая центральную часть города, микрорайоны Въезд и Хохлово поле. В перечне выполненных с 3 по 14-15 июля работ только в самой котельной – 28 пунктов. Здесь и замена трубопроводов, и ремонт котлоагрегатов, газового оборудования, оборудования химической подготовки воды, насосных агрегатов.

На период остановки котельной №10, подающей тепло и горячую воду жителям микрорайонов Аэродром и Мариенбург, также пришло время выполнить большой объем работ. А накопилось их много. Это не только окончание работ на больших теплотрассах по ул. Зверевой и Слепнева, но и ремонт непосредственно в котельной. Чтобы выполнить все, что запланировано, пришлось остановить котельную на две недели - с 17 по 30 июля.

Котельная – огромный и очень сложный комплекс, трудно сказать, какая его часть наиболее важная и ответственная. Но участок выхода трубопровода из котельной – всегда под особым вниманием работников «Тепловых сетей». Чтобы обеспечить надежность и дальнейшую спокойную эксплуатацию, произведены работы по замене выходных коллекторов из котельной №10 и ряд других необходимых работ.

- В зимний период у нас возникли инциденты на самой котельной, - поясняет директор МУП «Тепловые сети» Алексей Тахтай. - Мы провели технический совет и решили пойти на замену трубопроводов внутри котельной. В этом году мы поменяли обратный трубопровод диаметром 500 мм. Расстояние там небольшое, но это фасонная часть: трубопровод имеет много поворотов, изгибов, врезок и находится в стесненных условиях непосредственно в помещении котельной. Работа потребовала серьезного квалифицированного подхода. Этот трубопровод проложен еще в 1973 году. Он честно отработал 50 лет, что подтверждает - его эксплуатация была нормальной. Но все стареет. И время пришло. После замены надежность котельной повысится. В следующем году, если все сложится удачно, поменяем второй трубопровод.

В ходе подготовки к отопительному сезону на котельных № 10 и 11 заменено электротехническое оборудование. В частности, произведена замена трансформатора на котельной № 10, ремонт двух высоковольтных ячеек на котельной №11. Это очень серьезные работы.

- Мы понимаем, что от нас зависит комфортное проживание горожан. Поэтому изначально были нацелены выполнить работы быстрее и запустить котельную. На котельной № 10 темп был взят хороший. Мы организовали на объекте работу специалистов со всех тепловых районов. Диаметры труб большие. Очень много сварочных работ. Трудились три звена – так же, как и на котельной №11. Мы своевременно закупили материалы, оборудование, различные приспособления. На третий день готовность составила уже 55 %.

Работы по подготовке к зиме ведутся и в небольших котельных - №6, №7, №8, №9 и №12. Все направлено на то, чтобы к отопительному сезону работы выполнить.

Уверенности придает правильная кадровая политика предприятия.

- Радует, как растут наши молодые кадры, - говорит Алексей Тахтай, сам работающий в сфере теплоэнергетики уже 41-й год. - У нас ставка на молодых. Мы нашли возможность оплачивать обучение наших специалистов по профильным направлениям. Радует, что молодые люди идут на такую сложную работу, готовы учиться, применять свои знания на практике и брать на себя ответственность. У них есть перспектива, мотивация. Молодые инициативные специалисты у нас есть и среди начальников участков, и в других подразделениях. Наш главный инженер Мария Николаевна Свягина уже 19 лет работает. Пришла в «Тепловые сети» студенткой на практику, и вот выросла до руководителя.

Сейчас перед предприятием стоит новая задача – глобальная автоматизация всего нашего сложного и обширного хозяйства, чтобы все столь разнообразные по техническому подходу его составляющие контролировались из одного пункта. Много и других интересных задач – решать их молодым!

Татьяна Можаева