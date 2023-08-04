Гатчинские спортсмены отправляются на II Игры стран СНГ

В состав борной команды России вошли Андрей Федотов и Егор Константинов (прыжок с шестом), Максим Соколов (толкание ядра) – воспитанники Гатчинской спортивной школы № 1. Тренируют ребят Олег Дмитриевич Баканов, Татьяна Юрьевна Константинова и Вячеслав Олегович Семенов.

Игры пройдут с 4 по 14 августа, а легкоатлетическая программа, в которой будет разыгран 31 комплект наград – с 5 по 8 августа. В турнире примут участие команды России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Накануне в учебно-тренировочном центре «Новогорск» состоялось собрание команды. Напутствия атлетам дали главный тренер сборных команд России Руслан Мащенко, первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова и исполнительный директор федерации Борис Гришин.

Желаем ребятам хороших выступлений!

Источник: Гатчинская ДЮСШ № 1