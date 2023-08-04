Распитие алкоголя в общественном месте закончилось наказанием

25 июля около одного из домов на ул.Волкова в Гатчине гражданин Ц. распивал пиво в общественном месте.

К нему подошел сотрудник полиции и разъяснил гражданину Ц., что тот нарушает общественный порядок и совершает административное правонарушение. На законное требование сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, предъявить документы и пройти к патрульному автомобилю Ц. ответил категорическим отказом, пытался уйти, размахивал руками, кричал, вел себя агрессивно и вызывающе. Полицейский потребовал от гражданина Ц. прекратить противоправные действия, успокоиться. Но тот на замечания не отреагировал, продолжал вести себя агрессивно. За что и поплатился…

При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде гражданин Ц. вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся.

Гатчинским городским судом Ленинградской области действия правонарушителя квалифицированы по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.

С учетом обстоятельств правонарушения, принимая во внимание характер и общественную опасность совершенного правонарушения, личность правонарушителя, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд признал гражданина Ц. виновным в совершении административного правонарушения, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.

Пресс-служба Гатчинского городского суда ЛО