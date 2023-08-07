В Гатчине росгвардейцы задержали рецидивиста, совершившего кражу мобильного телефона у продавца в магазине
6 августа около 11:10 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области на Соборной улице в Гатчине задержали ранее неоднократно судимого 39-летнего гражданина, незадолго до этого похитившего смартфон у работницы магазина.
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К наряду Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования, обратилась сотрудница сетевого магазина. Гражданка сообщила приметы посетителя супермаркета, после ухода которого она обнаружила пропажу своего мобильного телефона. Вору удалось незаметно вынуть его из кармана ее одежды.
Работая по «горячим» следам, росгвардейцы обнаружили разыскиваемого гражданина около соседнего здания и задержали его. У задержанного, ранее судимого за кражу, разбой и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, был изъят похищенный гаджет, принадлежащий заявительнице. Правонарушителя доставили в территориальный отдел полиции.
Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО
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