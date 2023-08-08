Гатчина приглашает на День физкультурника!

Насыщенной будет спортивная часть состязаний. В соревнованиях примут участие сборные команды всех поселений Гатчинского района, команды коллективов физической культуры, ветераны спорта, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, а также все желающие.

Программа соревнований

Суббота 12 августа

Командные виды

11.00 – эстафета семейных команд в рамках конкурса «Папа, мама и я – спортивная семья». Возраст ребенка до 12 лет (стадион ГИЭФПТ).

11.30 – комбинированная эстафета. Состав команды - 2 муж. + 2 жен. (стадион ГИЭФПТ).

11.00 – волейбол. Смешанная команда в составе не менее 2-х женщин (ФОК «Арена»).

11.00 – мини-футбол среди мужских команд. Состав команды - 7 чел. (стадион ФОК «Мариенбург»).

11.00 - дартс сектор 20. Состав команды - 2 муж. + 2 жен. (ФОК «Арена»).

11.00 – Баскетбол 3х3 среди мужских и женских команд. Состав команды - 4 чел. (ФОК «Арена»).

Личные соревнования

11.00 - выполнение нормативов ВФСК «ГТО» (стадион ГИЭФПТ).

11.00 – соревнования по гиревому спорту, участвуют все желающие (ФОК «Арена»)

мужчины - толчок, длинный цикл, время 5 мин., свободная смена рук: 18 лет и старше – (гиря 24 кг), юноши 14-17 лет (гиря 16 кг), мальчики 10-13 лет (гиря 10 кг, 12 кг),

женщины - рывок, время 5 мин., свободная смена рук: 18 лет и старше (гиря 12 кг), девушки 14-17 лет (гиря 10 кг,12 кг.), девочки 10-13 лет (гиря 6 кг,8 кг,10 кг).

11.00 – соревнования по настольному теннису среди мужчин и женщин (стадион «Спартак», вход с улицы Хохлова).

- 11.00 – соревнования по игре в дартс «Набор очков» среди людей с ограниченными возможностями (ФОК «Арена»).

11.00 – соревнования по шахматам (шахматный клуб «Дебют», г. Гатчина ул. Соборная д.7).

Воскресенье 13 августа

10.00 – турнир по мини-футболу среди детских команд: 2007-2008; 2009-2010; 2011-2012; 2013 г.р и младше. Девушкам разрешается играть за команду мальчиков на год старше (стадион ФОК «Мариенбург»);

10.00 – легкая атлетика, личные соревнования (стадион ГИЭФПТ);

11.00 – соревнования по городошному спорту (пр. 25 Октября, д.2, площадка для городошного спорта).