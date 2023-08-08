Ленточка разрезана, здание освящено

Проект по созданию музейно-выставочного комплекса на территории усадьбы Штакеншнейдера реализуется по инициативе и на средства учредителя АНО «Гатчинская мельница», местного жителя Владимира Епешина.

В церемонии открытия приняли участие депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников, главный хранитель Мариинского дворца Марина Шапошникова, директор АНО «Гатчинская мельница» Анатолий Горбатенко и учредитель организации Владимир Епешин, глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева, представители краеведческих музеев.

Марина Шапошникова передала собравшимся приветствие спикера петербургского парламента Александра Бельского:

- Создание музейно-выставочного пространства «Гатчинская мельница» – свидетельство глубокого интереса к творчеству и судьбе великого зодчего, дань уважения к его созидательному труду на благо Отечества. Уверен, в павильоне будут бережно храниться бесценные фотографии, рисунки и материалы, рассказывающие о жизни и творениях уроженца этих мест, а каждый посетитель унесет с собой незабываемые впечатления. От всего сердца благодарю инициаторов проекта за весомый вклад в сохранение исторического и культурного наследия России. Особо хочу отметить значимую совместную работу по дальнейшему развитию и восстановлению усадьбы архитектора, которую проделывают сегодня местные власти, меценаты и неравнодушные граждане.

Также прошло освящение новой постройки, которое совершил настоятель Свято-Троицкой Сергиевой Приморской Пустыни игумен Варлаам.

Коллективу АНО «Гатчинская мельница» была вручена Благодарность Законодательного собрания Санкт-Петербурга за высокий профессионализм, активную работу по реализации культурно-просветительских проектов, сохранение исторической памяти, преданность избранному пути.

Бывшая усадьба семьи Штакеншнейдера является памятником XVIII века. На ее территории сохранились руины некоторых строений, в том числе мельницы. Для восстановления разрушающихся построек в мае 2022 года была официально создана АНО «Гатчинская мельница». В планах организации – создание музеев «Водяная мельница» и «Усадьба Штакеншнейдера».

Посетить музейное пространство можно по предварительной записи. Телефон +7-931-332-49-16

Татьяна Можаева

Фото пресс-службы ЗАКС Санкт-Петербурга и участников мероприятия