Второе место в Перми

Encounter - международная сеть активных городских игр, придуманная и запатентованная Иваном Маслюковым (Беларусь). Это приключенческие, творческие, интеллектуальные игры, которые проводятся в реальном мире, на улицах городов более чем в 20 странах мира. Участники игры - люди самого разного возраста не только поддерживают здоровый образ жизни, физическую форму, активно и интересно проводят время, но и прежде всего развивают свои навыки и способности.

Межрегиональная игра Encounter в Перми была посвящена 300-летию города и охватывала территорию Пермского края. Пермская земля – соляная столица не только Европы, но и всего мира. А музей-заповедник «Сользавод», расположенный в городе Соликамске – единственный в мире музей деревянного промышленного зодчества XIX века под открытым небом, демонстрирующий технологическую цепочку солеварения в России XVII-XX веков.

В городе с такой славной историей на старт вышли команды из Тюмени, Тулы, Москвы, Уфы, Калининграда, Ижевска, Самары, Челябинска, Перми, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга - Гатчины. Выполняя на местности сложные игровые задания (включавшие азбуку Морзе, шифр Бодо, ориентирование на местности, поиск), участники преодолели 350-380 км. Несмотря на то, что игра проходила на автомобилях, совсем не обязательно было «гонять», важнее – правильно решать поставленные задачи. Поэтому выступали ребята на самых разных машинах. Длительность мероприятия составляла почти сутки.

- Безоговорочным лидером была сильная и опытная команда из Москвы. Она победила с отрывом почти в два часа. А вот за второе место нам пришлось побороться: кто поднимется на вторую ступень пьедестала почета было не ясно до последней минуты, - рассказал Михаил Кузьмин. – Мы выступали на автомобиле «Нива». Нашими соперниками была команда на «Ладе», объединившая ребят из Самары и Москвы. В итоге мы их опередили и получили массу позитивных эмоций. Ну, а главное, помимо соревнований, было знакомство с любопытными фактами истории Перми и приятное общение с интересными людьми практически со всей страны.

Татьяна Можаева