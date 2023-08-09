Гатчинский музей планирует построить копию аэродрома

Открыть на собственные деньги масштабный технический музей, наполнив его настоящими раритетами, - дело не простое. А в наше время, можно сказать, героическое. Энтузиастов у нас много, но способных от слов перейти к делу – единицы. Тут Гатчине повезло – создатель и директор Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панев всю свою кипучую энергию и немалые денежные средства направляет на создание музейного комплекса с залом для постоянной экспозиции, выставкой моделей настоящих самолетов и интерактивным парком «Патриот».

- Мы сейчас усиленно готовим территорию музейного комплекса. Здесь будут и экспозиция авиационной техники разных лет, и интерактивные тренажеры, где можно почувствовать себя настоящим летчиком, и аэродинамическая труба, - рассказывает Геннадий Панев. - Расходы большие: только на ограждение ушло 1,5 млн рублей. На территории, где располагались авиационные ангары, уже сделана площадка для самолета, произведенного до 1917 года. В целях подтверждения исторической ценности этого места ангары, в которых сто лет назад стояла авиационная техника, будут сохранены с возможностью современного использования. Со временем в одном из них будут представлены все самолеты, появившиеся до 1917 года. Вообще, получилась удивительная вещь. Изначально я думал, что основная проблема - достать самолеты до 1917 года. Но сейчас у нас таких самолетов и их полномасштабных макетов больше, чем самолетов и вертолетов советского периода и относительно современных. Сейчас мы ведем переговоры с департаментом военного имущества Министерства обороны. Надеемся, что с помощью губернатора Ленобласти, который оформил соответствующее ходатайство, и писем администрации Гатчинского района мы получим от Министерства обороны списанные, не подлежащие дальнейшей эксплуатации современные летательные аппараты.

Рядом с музеем быстрыми темпами создается площадка «Патриот», которая будет имитировать аэродром периода Великой Отечественной войны.

- Площадка «Патриот» разворачивается от ангара в сторону магазина «Вимос». Здесь будет представлено два истребителя-штурмовика периода Великой Отечественной войны, полуторка. Мы уже полностью сформировали комплекс землянок, где будет все, что мы видим в популярном фильме «В бой идут одни старики». Это землянка личного состава, штаб, узел связи и большая землянка полевого госпиталя. В комплектовании экспозиции помогли сотрудники Гатчинского военного госпиталя – они передали нам оборудование жизнеобеспечения летного состава. Оно уже выработало свой срок, а для музея – то, что нужно. Рядом разместится площадка для подъема аэростата.

Интерес к музею, безусловно, растет - и это тоже радует его создателей.

- Большой поток посетителей идет летом. Это не столько туристы, сколько целевые группы образовательных учреждений – летних школьных лагерей, детских садов, курсантов, кадетов, - перечисляет Геннадий Панев.

В музее хранится почти три тысячи экспонатов. Причем, поступают они от дарителей практически со всей страны. И у каждого - своя интересная история. Если энтузиастам удастся построить все задуманное, то этот комплекс в Гатчине станет одним из крупнейших в стране среди частных музеев по данной тематике.

Татьяна Можаева