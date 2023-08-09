С 10 августа в Гатчине частично перекроют улицу Хохлова

Напомним, что в настоящее время идут работы по замене инженерных коммуникаций на улице Радищева. На участке автомобильной дороги от дома №12 до дома №6 на улице Радищева с 24 июля перекрыто движение.

Срок окончания работ по контракту - до 15 сентября текущего года