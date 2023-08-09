С 10 августа в Гатчине частично перекроют улицу Хохлова
С 10 августа в Гатчине в связи с производством ремонтных работ по замене инженерных коммуникаций будет перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Хохлова - от проспекта 25 Октября до автобусного парка.
Рубрики: Дороги
Напомним, что в настоящее время идут работы по замене инженерных коммуникаций на улице Радищева. На участке автомобильной дороги от дома №12 до дома №6 на улице Радищева с 24 июля перекрыто движение.
Срок окончания работ по контракту - до 15 сентября текущего года
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