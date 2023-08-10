Фестиваль «Ночь света» изменит регламент работы Дворцового парка в Гатчине

С 15 по 20 августа центральная часть Дворцового парка будет закрыта. Посещение возможно только в составе организованных туристических групп в сопровождении экскурсовода.





17, 18 и 19 августа парк открыт с 21:00 до 03:00 для посещения только по билетам на фестиваль «Ночь света».

Пройти на фестиваль можно через следующие входы:

1. Арсенальное каре (Красноармейский пр., 1)

2. Типография (пр. 25 Октября, 2)

3. Берёзовые ворота (ул. Хохлова, 2)

Приобрести билеты на фестиваль «Ночь света» можно на сайте и в кассах музея-заповедника «Гатчина»:

- кассы на входах в Дворцовый парк открыты 17-19 августа с 20:30 до 02:45

- кассы Гатчинского дворца открыты с 10:00 до 18:00





С 15 по 20 августа посещение части Дворцового парка, не задействованной в проведении фестиваля, - бесплатно!

Работают следующие входы:

1. Берёзовые ворота - в парковую зону от Березового домика до Дворцовой фермы (ул. Хохлова, 2)

2. Вход с улицы Нестерова (ул. Нестерова, 3)

3. Вход в парк у Дворцовой фермы (Сокколовское шоссе, 1)