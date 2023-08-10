В Гатчине появятся новые дорожные камеры

В Гатчине камеры появятся на улицах Радищева и Чехова, а также в Вырице, Куровицах, Пижме.

Пять «цифровых глаз» включатся в Ломоносовском районе: на Гостилицком шоссе у Петровского, около станции Бронка, Большой Ижоры, Велигонтов и на подъезде к Ковашам.

Четыре камеры появятся в Киришском районе: в Киришах при въезде в город, на Лесном шоссе и Береговой улице, а также около Будогощи.

Во Всеволожском районе комплексы поставят на перекрестке улицы Шувалова и бульвара Менделеева в Мурино, в Кавголово, в Лупполово, во Всеволожске около нового путепровода и на въезде в поселок имени Свердлова.

В Выборгском районе камеры проконтролируют скорость в Стрельцово и Каменногорске.

В Приозерске комплекс будет установлен на улице Чапаева.

В Тосненском районе — на Никольском шоссе около Феклистово.

В Сосновом Бору — на перекрестке Ленинградской улицы и проспекта Героев, подъезде к ЛАЭС и Ленинградской улице.

В Волхове — на проспекте Державина и Молодежной улице у детских садов «Дюймовочка» и «Солнышко».

Четыре комплекса притормозят лихачей в Тихвине на Советской, Центролитовской, Ленинградской и Партизанской.

Одна камера включится в деревне Старополье Сланцевского района.

В Кировском районе камеры заработают на перекрестке с Никольским шоссе, а также на выезде из Отрадного. В Кингисеппском — между Войносолово и Большим Руддилово.

Превышение скорости является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. За последние 4 года область поставила 114 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений скорости по дорожному нацпроекту.