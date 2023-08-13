Из истории парка «Зверинец» в Гатчине

На протяжении XVIII- XX веков назначение и размеры парка менялись. Вначале это были обширные охотничьи угодья владельцев Гатчины, затем лесопарк для прогулок царской семьи, а после 1917 года - место отдыха трудящихся.

Парк «Зверинец» мало исследован, поэтому для его восстановления и использования в современных условиях подготовлено «Комплексное научное исследование «История создания и развития парка «Зверинец», собрано большое количество архивных документов, литературных описаний ранее неизвестных планов Гатчины XVIII-XIX веков и парковых чертежей сооружений.

Владелец – князь А.Б. Куракин

Историю парка можно разделить на несколько периодов, начиная с 1-й половине XVIII века. Тогда на месте Гатчины находилась небольшая мыза, окруженная лесами с водоемами, богатыми разнообразной дичью. В это время через Гатчинскую мызу проходила дорога из прибалтийских земель в С.-Петербург. В статье Н. Лансере «Архитектура и сады Гатчины», опубликованной в журнале «Старые годы» за 1914 год сообщается: «В августе 1726 года при проводах в Курляндию Анны Иоанновны Императрица Екатерина I останавливалась в Гатчине, здесь был устроен прощальный обед в нарочно сочиненных для этого случая палатках, разбитых под руководством Растрелли - отца. После обеда Меньшиков показал Государыне «Гатчинскую машкераду», устроенную в лесу, после которой день закончился грандиозной охотой».

О том, что представляла собой территория гатчинских земель в период с 1734 по 1764 гг, когда владельцем был князь А.Б. Куракин, свидетельствует «План Копорского уезда мызы Гатчинской з деревнями владения Господина Обер-Шталмейстера и кавалера Князя Александра Борисовича Куракина, сочиненный 1746 г». План в копии обнаружен в Российском государственном архиве древних актов (ГАРФ) и впервые опубликован в книге А.Н. Спащанского «Григорий Орлов и Гатчина».

Например, на плане на месте будущего дворца Орлова показана местность с редкими деревьями. По территории протекает несколько речек (Колпанка, Гатчинка, Парица, Ижора), и значительную площадь на юге занимает большой водоем (Колпанское озеро). Также есть еще несколько водоемов, связанных между собой протоками (Серебряное, Белое, Черное озера). Вблизи этих водоемов показаны строения Гатчинской мызы. Изображение мызы с усадебным домом, хозяйственными постройками и огородом можно увидеть на картине из триптиха немецкого художника Яна Меттенлейтера «Вид Гатчинского парка» из фондов ГМЗ «Гатчина», написанной уже в 90-е годы XVIII века.

Также от усадебного дома на северо-восток в сторону будущей Орловой рощи показана Куракинская дорога. В наши дни в Дворцовом парке сохранилась ее часть в районе Ботанического сада, идущая до Березовых ворот.

Охотничий замок и зверинец

В 1765 году очередным владельцем Гатчины стал участник дворцового переворота, фаворит Екатерины II, 30-летний генерал-фельдмейстер и кавалер граф

Г.Г. Орлов. Как известно, для «страстного» охотника Григория Григорьевича одним из мест для любимой забавы была Гатчина, именно тогда в документах и появляется название «Зверинец». Например, в юбилейном издании «Столетие города Гатчины. 1796-1896 гг» под редакцией правителя Канцелярии С. Рождественского сказано: «Кроме парка (имеется ввиду Английский парк, позже Дворцовый) новый владелец Гатчины устроил обширный зверинец, в котором должны были постоянно содержаться различные звери для графской потехи».

Можно сказать, что в орловский период вся территория усадьбы представляла собой Большой Зверинец, и даже возводимый дворец по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди называли Охотничьим замком.

На территории Зверинца проводилась расчистка леса и появились первые прямые просеки, которые затем вошли в композицию будущего парка «Зверинец», были устроены загоны и кормушки для животных. На другой картине из указанного триптиха Я. Меттенлейтера изображена территория парка «Зверинец» с густым лесом, в котором просматривается одна из первых просек с перспективой на Дудергофские горы. В настоящее время эта перспектива уже не просматривается.

Возможно, уже в орловский период появилась задача отделить территорию для охоты и содержания животных от создаваемого вокруг Белого озера Английского парка. Но кто был автором проекта парка, который получил название «Зверинец»?

Садовых дел мастера

В то время у Г. Орлова работало несколько садовых мастеров. Прежде всего, это братья Чарлз и Джон Спарроу (Sperro), которых в литературе также называли Шпарро, Шпар и Ипар. Ирландцы по национальности, они были приглашены из Англии Екатериной II при посредничестве графа И.Г. Чернышова в 1769 году. «По просьбе графа Чернышова я представил ему человека, чрезвычайно искусного во всех тонкостях садоводства; он сведущ также в ботанике, сельском хозяйстве, межевании, проектировании и разбивке увеселительных садов в современном английском вкусе, знаком с сельской архитектурой и т.п.», - писал некий Ф. Робертс (Frederick Roberts) из Чизвика. Ехать мастер согласился только со своим братом. Чарлз Спарроу занимался планированием парков, а Джон Спарроу на практике осуществлял эти планы.

В Гатчине Чарлз Спарроу проработал 20 лет, с 1769 года до его смерти 15 мая 1789 году, а Джон Спарроу умер раньше - до 1780 года. К сожалению, в настоящее время о работе братьев Спарроу в Гатчине имеются весьма скудные сведения, да и те, которые касаются только «английского сада», а документов об их участии в создании отдельного парка «Зверинец» до сих пор не обнаружено.

Также долго - с 1777 по 1833 годы - в Гатчине работал Джеймс Гекет или Гакет (James Hackett), тоже ирландец. Он начинал еще при Г. Орлове, а продолжил уже при Павле I и Марии Федоровне. Известно, что Джеймс Гакет был помощником Чарлза, и мог знать планы братьев Спарроу. Однако документов о роли Джеймса Гекета в создании парка «Зверинец» тоже не найдено. Об этом садовом мастере сказано в издании «Столетие Гатчины. 1796-1896 гг»: «В мае месяце 1833 года скончался в Гатчине, дожив до глубокой старости, отставной садовый мастер Яков Иванович Гякет…», и, умирая в возрасте 96 лет, он оставил завещание «в три тысячи рублей ассигнациями» на «вспомоществие бедным и сиротам, преимущественно в Гатчине находящимся».

В тот период в Гатчине работал еще один известный паркостроитель - француз Джон Буш (1730-1795). До приезда в Россию он учился в Англии, а в 70-е годы XVIII века, как и другие мастера, был приглашен в Санкт- Петербург. Дж. Буш был назначен главным царскосельским садовником и оставался им вплоть до 1785 г. Затем Буш-старший вернулся в Англию «по семейным обстоятельствам», но оставил в Петербурге своего приёмного сына, 25-летнего Джозефа Буша, который в «садовом ремесле уже догонял отчима».

Об участии Джона Буша в создании парка в «английском» стиле в Гатчине авторы монографии «Гатчина» В. Макаров и А. Петров пишут следующее: «Разгадку «тайны авторства» удалось найти не в документах дворцовых архитекторов, а в забытых и оставшихся неизвестными историкам Гатчины письмах из России на родину знатной путешественницы ландграфини Гессен-Дармштадтской. Она регулярно и с многочисленными подробностями сообщала о своей поездке в Петербург в 1773 году и в одном из писем упомянула о том, что в Гатчине ей был представлен садовый мастер Буш. Этот факт позволяет сделать вывод о том, что именно Буш руководил работами по устройству пейзажного парка в Царском Селе и в расположенной в 20 верстах от него Гатчине».

Вместе с европейскими специалистами первоначальный штат гатчинских парков составляли садовые ученики. По договору иностранные специалисты были обязаны иметь учеников, и для этого в загородных резиденциях создавались школы практического садоводства. Так, в июне 1770 г из Петергофа Конторой строения домов и садов были отосланы «для исправления садовых работ в Гатчине» садовые ученики: А. Кряжев, Т. Навозов, В. Колузаев, И. Лебедев и Л. Иванов, «кои уже в садовой науке довольно упражнялись». Из них самым талантливым считался «первоклассный ученик» Лев Иванов, который посвятил гатчинским паркам более четверти века своей жизни.

Сохранились даже имена гатчинских егерей в орловской усадьбе – это Андрей Цагове, который служил «при оленях», и Людвиг Цепин. Интересно, что одна из красивых просек в западной части парка «Зверинец» до сих пор называется «просекой Цагове».

«Общий план земли Гатчины…»

В 1996 году стал известен важнейший исторический документ орловского периода - «Общий план земли Гатчины и зависящих от нее деревень, расположенных » («Plan general de la terre de gatschina et des villages qui en dependent situes dans le park»), который обнаружил исследователь С.Б. Горбатенко в Швеции в Военном архиве Стокгольма. К плану прилагается список, который тоже представляет большой интерес.

На плане под №1 числится «Дворец Гатчины», расположенный на берегу водоема (Серебряное озеро), а слева от него вдоль дороги на Кипень помечен комплекс орловских оранжерей. Также перечислены такие деревни, как Подберезки, Большая Гатчина, Малая Гатчина, Малая Загвоздка, Колпина, Парица, Корпикова, Малая Резина, др. Зафиксирована «Мельница Гатчины».

Большую территорию орловской усадьбы занимал упомянутый Зверинец, где отмечены «парк для фазанов», «дом Охоты», «Дом для охраны», «кабина для привлечения коз» и несколько «кормушек для животных». При этом можно определить часть границ современного парка «Зверинец», которая очерчена просеками, есть и две поперечные просеки, идущие с запада на восток.

Река Колпанка на плане берет начало в районе деревни Колпина и впадает в Белое озеро, а река Гатчинка или Теплая вытекает, как и сейчас, из Белого озера и течет на север. Известно, что в орловский период была построена плотина со шлюзом на Белом озере, которая в документах называется «Старая».

Отмеченный на плане «парк для фазанов» представлял собой участок леса с рощицами и полянами. Об его обитателях вспоминал Платон Лавров, гостивший у графа Г.Г. Орлова в Гатчине в 1778 году: «Смотрел фазанов: самец белый. Хвост длинный, крылья и голова черные, станом похож на павлина, самка похожа на цесарскую курицу…». Также в архивных документах упоминается имя одного из смотрителей фазанов - Егора Яванта: «Явант был уроженцем Гессен-Дармштадта, в Гатчине занимал должность с начала 1780-х гг, но в марте 1796 года уволен за ненадобностью, ибо в птичнике остался всего один фазан».

Зверинец орловского времени

Дополнительные сведения о первоначальном Зверинце орловского времени и его обитателях сохранились в Камер-фурьерских журналах в связи с поездками императрицы Екатерины II в Гатчину. Царственная гостья часто приезжала в поместье своего фаворита, интересуясь ходом строительства дворца и созданием модного пейзажного парка, и, разумеется, поохотиться. Как известно, из всех видов Екатерина II предпочитала соколиную охоту. Например, в Камер-фурьерском журнале от 21 июля 1768 года сообщается: «А в 5-м часу по полудни из помянутой мызы Кипени продолжала путь в Гатчину, и в проезд продолжалась соколья охота», - далее следует информация о Зверинце, - «и не доезжая мызы Гатчино верст 3-х, изволила Её Величество идти в новостроящийся зверинец и смотреть привезённых вновь фазанов…». Причем фазаны для графа Орлова были доставлены из Англии и подарены самой императрицей.

Среди животных Зверинца также упоминаются американские олени, которых в 1771 году по указу Екатерины II перевели из Ораниенбаума в Гатчину.

А в мае 1771 года в Камерфурьерском журнале сообщается: «17 -го числа, во вторник перед полуднем в 11 часу, ея Императорское Величество соизволила предпринять отсутствие из Села Царского в мызу Гатчино, куда в начале 1-го часа пополудни прибыть соизволила. По окончании стола соизволила Ее Величество со всеми персонами в тарантайках следовать для гуляния к зверинцу и в прочие места, около лежащие той мызы…».

Позже, когда Гатчина принадлежала Павлу Петровичу, барон Бальтазар Кампенгаузен, гостивший у великого князя, в своих воспоминаниях отметил, что Зверинец «очень обширен», но «не занимает всего того пространства, что охватывал прежде. А лишь малую его часть…».

До сих пор существует две точки зрения о времени создания отдельной территории парка «Зверинец». Так, автор проекта восстановления парка в 70-е годы ХХ века И.А. Эрф придерживается мнения об «орловском» периоде: «Возникновение «Зверинца» относится к 1764 году, когда Гатчинская мыза стала владением графа Орлова. «Зверинец» формировался на основе лесного массива, как охотничий парк, где содержали диких зверей». Однако надо отметить, что в то время, автор этого проекта восстановления не имел возможность изучить планы гатчинских земель 40-х и 70-х годов XVIII века, обнаруженных в последнее время.

А вот авторы «Концепции по развитию дворцово-паркового комплекса в г. Гатчина» 1995 года (руководитель Н.В. Башинская) придерживаются другого мнения и называют павловское время.

На наш взгляд, несмотря на недостаток информации по орловскому периоду, можно сделать вывод, что до тех пор, пока не будут дополнительно обнаружены соответствующие документы, однозначно сказать, когда и кто был автором проекта парка «Зверинец» нельзя. В то же время можно согласиться со следующим заключением авторов «Концепции»: «Для подтверждения заявленного вывода не столь уж важно, при графе Орлове или Павле Петровиче был создан первоначальный проект планировочной системы просек «Большого Зверинца», важно то, что при Павле Петровиче под названием «План Большого Зверинца» был разработан проект, композиционно объединяющий дворцово-парковый ансамбль Гатчины с ее окрестностями, и этот проект сохранился до наших дней».

Орлова роща

Следует сказать об исторической связи парка «Зверинец» с Орловой или Орловской рощей, которая граничила с ним на востоке и находилась по пути из Царского села в Гатчину. Ее появление тоже относится к орловскому периоду. Регулярная планировка Орловской рощи отличалась от парка «Зверинец» и представляла собой более мелкую сетку из продольных и поперечных нешироких дорог, которые перпендикулярно пересекались. Причем по документам прослеживается, как в разные периоды часть смежной территории относилась то к парку «Зверинец», то к Орловой роще.

Особый интерес вызывает принадлежность Орловской рощи, начиная с середины XVIII века. Так, несмотря на говорящее название, Григорий Орлов получил в дар от Екатерины II гатчинскую усадьбу без этой территории. Императрица оставила Орловскую рощу в составе Дворцового ведомства, т.е. себе. Объяснить такое решение можно желанием любящей женщины иметь в живописной роще скрытое от посторонних глаз, уединенное место, где находился дом, похожий на русский терем, для романтических свиданий с хозяином Гатчины.

Орловский домик ошибочно путают с Охотничьим, который построен в парке «Зверинец». Удалось обнаружить обмерные чертежи Орловского домика, которые выполнил архитектор А.М. Байков в середине XIX века. В результате стало понятно, какой секрет долгое время хранила Орлова роща и как выглядел Орловский домик (см. статью «Тайна Орловского домика» В.В. Федоровой, 2016 г.).

Орлова роща оставалась в Дворцовом ведомстве даже тогда, когда владельцем Гатчины стал великий князь Павел Петрович, и только после его вступления в 1796 году на российский престол она была присоединена к гатчинскому парковому ансамблю и стала его частью.

В настоящее время Орлова роща вновь является самостоятельной лесопарковой территорией. В 1956 году на месте Орловского домика построен комплекс Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ). Однако до сих пор в парке «Зверинец» существует часть живописной дороги Гундиуса, названная именем лесничего, которая раньше вела к Орловскому домику. Она начинается от Зверинских ворот и обрывается на границе с Орловой рощей.

Валентина Федорова

Продолжение следует