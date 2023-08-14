Трава забвения на кладбище "Пижма"

Первым на повестку дня главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим был поставлен вопрос о благоустройстве городского кладбища «Пижма» и его расширения. В обсуждении приняли участие заместители главы администрации Александр Супренок и Илья Носков, директор Управления строительством города Гатчины Александр Степанов, директор МУП «Тихая обитель» Алексей Петров, представители комитетов администрации района.

Людмила Нещадим проверила ход работ по подготовке территории, которая будет передана МУП «Тихая обитель» для ведения профильной деятельности, и дала поручение в течении недели закрыть все вопросы.

Выезд непосредственно на территорию кладбища был сделан в том числе по заявлению жительницы города Гатчины Лидии Ивановны Касаткиной, которая сделала ряд предложений по благоустройству и содержанию кладбища «Пижма».

Глава районной администрации встретилась с заявительницей, выслушала ее предложения и замечания, а затем вместе с ней прошла практически всю территорию кладбища от края до края.

- На центральных дорожках, в первых рядах - порядок, а дальше… Все проходы заросли травой в человеческий рост. Пройти невозможно, с трудом отыщешь могилу, - возмущена Лидия Ивановна.

Она сообщила, что уже интересовалась в «Тихой обители», почему никто не косит траву. Ответили, что организация отвечает за «общие территории»: своевременно скашивает траву в местах, так сказать, общего пользования (на пешеходных дорожках, газонах, площадках и так далее). Но вот утвержденных администрацией Правил на этот счет нет, а должны быть, уверена Лидия Ивановна.

То, что специализированная организация отвечает за подъезды, центральную дорогу - косит метр от бордюра к участкам, пешеходные дороги между секторами – видно сразу. При этом значительная часть кладбища, куда на могилы не ходят родные и близкие, действительно заросла. Ведь кто-то на смежных дорожках скосит траву и за себя, и за «того парня», а кто-то не будет этого делать никогда. И это проблема не только этого кладбища или только Гатчинского района.

- Территория кладбища «Пижма» - очень большая, здесь очень много захоронений. Возле каждой могилы косить траву мы не можем. Дополнительная проблема – хаотичные захоронения 1990-х годов, где к могиле действительно трудно подойти, а если ее не посещают родственники – то тем более, - прокомментировал ситуацию директор МУП «Тихая обитель» Алексей Петров.

- Если содержание захоронений и уборка проходов между могилами лежит на плечах родственников – это должно быть зафиксировано в Правилах, за выполнением которых должны следить сотрудники кладбища и администрация. Правила нужны, чтобы можно было потребовать их исполнения у тех же нерадивых родственников, вести информационную кампанию. Разместить на кладбище соответствующие информационные таблички, призывать людей к ответственности через СМИ, - считает Лидия Ивановна.

Это предложение администрация в целом поддержала.

Также Лидия Касаткина считает необходимым сделать на территорию «Пижмы» дополнительный вход с дороги, которая идет от шоссе к кладбищу. Чтобы сократить путь для тех, кто добирается сюда на автобусе. Но этот вопрос, по мнению Людмилы Нещадим, требует тщательной проработки и согласования.

Татьяна Можаева