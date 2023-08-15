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Футбол и флорбол – Гатчина на первом месте

В субботу, 12 августа, в Никольском городском поселении Ленинградской области состоялся областной фестиваль дворовых видов спорта, на котором отличных результатов добились гатчинские спортсмены.

Рубрики:  Спорт

Более 200 участников фестиваля в День физкультурника соревновались на площадках спортивно-досугового центра «Надежда».

Результаты соревнований:

- Футбол:

1 место - «Гатчина», Гатчинский район.

- Флорбол:

1 место - «Гатчина», Гатчинский район.

- Баскетбол 3х3:

Девушки:

1 место - «Миньоны», Тосненский район.

Юноши:

1 место - «Импульс», Всеволожский район.

Для баскетболистов это был II региональный этап «Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3х3», на котором выявили команды юношей и девушек для участия во всероссийском финале!

 Федерация школьного спорта Ленинградской области   