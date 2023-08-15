Футбол и флорбол – Гатчина на первом месте
В субботу, 12 августа, в Никольском городском поселении Ленинградской области состоялся областной фестиваль дворовых видов спорта, на котором отличных результатов добились гатчинские спортсмены.
Рубрики: Спорт
Более 200 участников фестиваля в День физкультурника соревновались на площадках спортивно-досугового центра «Надежда».
Результаты соревнований:
- Футбол:
1 место - «Гатчина», Гатчинский район.
- Флорбол:
1 место - «Гатчина», Гатчинский район.
- Баскетбол 3х3:
Девушки:
1 место - «Миньоны», Тосненский район.
Юноши:
1 место - «Импульс», Всеволожский район.
Для баскетболистов это был II региональный этап «Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3х3», на котором выявили команды юношей и девушек для участия во всероссийском финале!
Федерация школьного спорта Ленинградской области
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