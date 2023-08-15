Где отключат свет 16 августа в Гатчинском районе?
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 16 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и Гатчинском районе.
Рубрики: ЖКХ
16.08.2023 с 09:00 до 16:00
п. Вырица:
ул. Максимова д. 5-21;
ул. Софийская д. 1-12;
ул. Средняя д. 1-39;
ул. Шифлеровская д. 1-21;
ул. Никольская д. 3-33;
ул. Лужская д. 8-14.
16.08.2023 сс 08:00 до 17:00
Гатчина:
ул. Генерала Кныша д. 7А;
ул. Слепнёва д. 15А;
ул. Новосёлов д. 7, 8, 9;
школа №5;
детский сад №8.
16.08.2023 с 10:00 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская, Большевская Набережная, Большой проспект.
Пудостьское поселение:
д. Малое Рейзино частный сектор,
п. Терволово часть.
16.08.2023 с 10:00 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Чикино.
16.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
д. Натальевка.
16.08.2023 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Корписалово,
д. Старое Хинколово.
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