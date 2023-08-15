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Где отключат свет 16 августа в Гатчинском районе?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 16 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и Гатчинском районе.

Рубрики:  ЖКХ

16.08.2023 с 09:00 до 16:00

п. Вырица:     

ул. Максимова д. 5-21;

ул. Софийская д. 1-12;

ул. Средняя д. 1-39;

ул. Шифлеровская д. 1-21;

ул. Никольская д. 3-33;

ул. Лужская д. 8-14.     

 

16.08.2023 сс 08:00 до 17:00

Гатчина:

ул. Генерала Кныша д. 7А;

ул. Слепнёва д. 15А;

ул. Новосёлов д. 7, 8, 9;

школа №5;

детский сад №8. 


16.08.2023 с 10:00 до 18:00

Сиверское поселение:

д. Старосиверская, Большевская Набережная, Большой проспект.

 

16.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Малое Рейзино частный сектор,

п. Терволово часть.

 

 

16.08.2023 с 10:00 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Чикино.          

 

16.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

д. Натальевка.

 

16.08.2023 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Корписалово,

д. Старое Хинколово.            