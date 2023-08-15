Перинатальный центр в Гатчине в сентябре закроется на проветривание

Центр полностью закроется в понедельник, 4 сентября. Последний день приема на плановую госпитализацию пациенток – 29 августа. С 9:00 30 августа прием беременных и рожениц в родовое отделение, отделение патологии беременности, гинекологических больных в гинекологическое отделение прекращается.

Первый день работы центра после проветривания - воскресенье, 24 сентября. На период проветривания беременные и роженицы из Ленинградской области будут направлены во Всеволожский роддом.

«Конечно, профилактическая санитарно-гигиеническая обработка и проветривание помещений в перинатальном центре проводятся регулярно – это важный момент для здоровья мам и новорожденных, мы к этому относимся очень серьезно - объясняет старшая медицинская сестра центра Ольга Сергеевна Сергиенко. – Но раз в году по СанПиН все акушерские стационары закрываются на плановую дезинфекцию. В течение трех недель мы сделаем «генеральную уборку» центра: будет проводится полноценная обработка всех помещений, дезинфекция поверхностей и приборов и косметический ремонт в помещениях, который нельзя выполнить в присутствии пациентов».

Отметим, что в период с 4 по 23 сентября 2023 года на прием пациентов будет работать кабинет УЗИ для проведения 2 скрининга беременных.