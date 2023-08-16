Фестиваль «Вместе Ярче – 2023» удивит виртуальной реальностью

Фестиваль объединит молодежь и семейную аудиторию в стремлении стать более экологичными и научиться правильно и легко беречь ресурсы. Мероприятие проводится с 2016 года и проходит при поддержке правительства Ленинградской области, комитета по ТЭК и Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области.

Помимо развлекательной программы, вниманию гостей представят уникальные разработки и выставочные стенды нескольких образовательных площадок Всеволожска и Санкт-Петербурга, а также ведущих компаний топливно-энергетического комплекса Ленинградской области. Для этого на главной площади общественного пространства парк «Песчанка» партнерами фестиваля, сотрудничающими с организаторами мероприятия на безвозмездной основе, будут представлены экспозиции ПАО «Россети Ленэнерго», Филиал ПАО «ОГК-2» — Киришская ГРЭС, инжиниринговой производственной компании «Теплоком», ООО «Газпром газомоторное топливо», Всеволожской школы «Технопарк», Инженерной школы Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП), Детского технопарка «Кванториум», Санкт-Петербургского государственного электротехнический университет «ЛЭТИ». Также партнерами фестиваля на безвозмездной основе стала ассоциация «Арнест», семейная пиццерия «Мама Оля» и сеть пиццерий «Додо Пицца».

Кроме того, на фестивале можно будет познакомиться с деятельностью крупных экологических проектов, таких как эколого-благотворительный проект по сбору пластиковых крышечек «Крышечки ДоброТЫ» и движения «Круг Жизни», организующего сбор в переработку вторичного сырья (макулатуры, ряда пластиков и стекла) взамен на саженцы деревьев и цветов для озеленения.

Посещение фестиваля бесплатное.

Дата проведения фестиваля: 27 августа с 13.00 до 18.00 часов.

Место проведения: г. Всеволожск, общественное пространство «Парк Песчанка».